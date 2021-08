Amor de hijo en la playa de Calafell

Que todas las playas españolas sean accesibles para todo el mundo y que las personas con discapacidad puedan entrar y salir de ellas con facilidad. Ese es la reivindicación del zaragozano Manuel Lara, que hace unos días grababa una escena en la playa de Calafell (Tarragona) que se ha hecho viral tras colgarla en su cuenta de Facebook. En ella se puede ver cómo un hombre limpia él mismo con una pala la pasarela que lleva a la orilla, cubierta de arena en ese momento, para que su madre -en silla de ruedas- llegara a la misma.

Ocurrió la semana pasada cuando Manuel y su mujer -ambos van en scooter por tener la movilidad reducida- vieron a "Olaf" y su madre a pie de playa. "Son de Murcia, pero viven en Barcelona y estaban de vacaciones en Calafell. Le costó limpiar el acceso media hora, cuando lo tenía que haber hecho el Ayuntamiento. Hay que denunciar estas situaciones, no podemos consentirlo. En esa playa hay bastante gente en silla de ruedas", ha dicho este martes.

El matrimonio zaragozano suele ir también de vacaciones a Calafell y denuncia que la playa cada vez es menos accesible. "Hay voluntarios de la Cruz Roja con una silla acuática, pero es complicado acceder al agua. Además, cuando acaba la pasarela todavía hay un escalón de arena y se baja mal. Alguna protesta hemos puesto en el Consistorio, pero no han hecho nada. El día que grabé la escena mi mujer no se pudo meter al mar, yo voy con muletas y sí lo pude hacer", explica Manuel, que con el vídeo ha querido denunciar la "dejadez" del Ayuntamiento. No obstante, indica que solo vio ese día la pasarela cubierta de arena.

Desde el Consistorio de Calafell, su concejal de playas, Aron Marcos, ha lamentado lo sucedido y ha pedido disculpas asegurando que no se volverá a repetir, tal y como recoge el 'Diari de Tarragona'. También ha afirmado que están trabajando en una especie de alfombra que se adentra en la orilla para que las personas con reducción de movilidad tengan más facilidades a la hora de acceder a la playa.