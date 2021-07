Caminus Monegros: el reto de recorrer el desierto en silla de ruedas para visibilizar las enfermedades raras

A lo largo de estos días y hasta el próximo 2 de agosto, dos de los integrantes de la ONG Caminus, Rubén Zulueta e Ignacio Fernández, recorren en sus sillas de ruedas adaptadas algunos de los parajes más singulares de Los Monegros. Ambos tienen distrofia muscular y asumen este reto con un mismo objetivo: dar visibilidad a las enfermedades raras y recaudar fondos para su investigación.

Bajo el nombre Caminus Monegros, Rubén Zulueta e Ignacio Fernández iniciaron su aventura el pasado domingo desde la localidad de Alcubierre, con el fin de completar nueve rutas que suman casi 400 kilómetros. La primera resultó dura, al incluir el ascenso a San Caprasio, el punto más alto de Los Monegros, situado a 800 metros de altitud.

La segunda, de carácter circular, discurrió por los términos municipales de Bujaraloz, La Almolda y Valfarta. Al inicio de la misma, y con el ánimo de trasladarles su apoyo y admiración, Zulueta y Fernández, de origen vasco, recibieron la visita de la popular comunicadora Isabel Gemio. Los tres mantuvieron una animada charla en las saladas de Bujaraloz, que formará parte del documental que sobre esta iniciativa está grabando la productora Pecas Voladoras.

La ONG Caminus, que hace dos años realizó una primera ruta con idéntico objetivo a través del Camino de Santiago, ya anunció que de nuevo los fondos que recaude serán entregados a la Fundación Isabel Gemio, que la presentadora fundó en 2008 y que tiene el objetivo de contribuir a acelerar la investigación en las distrofias musculares, otras enfermedades neuromusculares y enfermedades raras, para lo que trabajan con hospitales y universidades públicas españolas en varias líneas de investigación.

Para la presentadora, "todos tenemos la responsabilidad de dejar una huella positiva en este camino que es la vida" y no hace falta tener la enfermedad o hijos que la padezcan para poner nuestro granito de arena. También destacaron que «no es tan raro tener una enfermedad rara» y, ante la falta de recursos, animaron a la colaboración. «La investigación es un bien que repercute en la sociedad y tenemos que apoyarla. No hay excusa», señaló Gemio, quien se mostró agradecida con Caminus y emocionada por su gesto hacia «una fundación pequeña, que funciona con mucha humildad».

Al encuentro programado con la presentadora, también acudieron el alcalde de Bujaraloz, Darío Villagrasa, el presidente de la Comarca de Los Monegros, Armando Sanjuan, y el consejero comarcal de Turismo, Marcos Vaquer, quien destacó que esta ruta también está sirviendo para visibilizar y promocionar el territorio. En este sentido, Isabel Gemio se mostró sorprendida por "un paisaje diferente que me ha encantado; me hubiera gustado poder quedarme más días con Caminus en Los Monegros y dormir mañana bajo la luz de las estrellas en Monegrillo, donde rodó Bigas Luna, y conocer mejor esta comarca, pero me es imposible: así tengo la excusa para volver".

Rubén Zulueta como José Ignacio Fernández, los dos protagonistas de Caminus Monegros, en plena ruta. HA

Por su parte, tanto Rubén Zulueta como José Ignacio Fernández señalaron que "esta comarca es enorme y tiene muchos sitios desconocidos para nosotros que son fantásticos. Buscábamos un lugar que llamara la atención, algo extremo y, a la vez, sin masificar, por el tema de la pandemia, y hemos acertado de lleno con Los Monegros, estamos sorprendidos por su patrimonio natural y cultural y encantados con la hospitalidad de los municipios por los que discurre la ruta".

Tras las dos primeras etapas, este mismo martes están desarrollando la tercera, que les llevará hasta Monegrillo, donde pernoctarán bajo las estrellas. También recorrerán otros parajes y enclaves de gran atractivo y singularidad como la sierra de Jubierre, la ruta de Sijena o la Cartuja de Las Fuentes. El itinerario, que ha sido diseñado desde el área de Turismo de la Comarca de Los Monegros, finalizará en Robres.

El reto se puede seguir a través de las redes sociales de Caminus, que está presente en Facebook, Instagram y Youtube