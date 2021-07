Sergio Vicente: "Hay que mimar el Pirineo, es la fuente de Aragón"

El investigador Sergio Vicente ocupa la primera posición en Aragón entre los científicos más citados por la prestigiosa Universidad de Stanford. Pertenece al Instituto Pirenaico de Ecología, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Cabría comenzar con una felicitación. Lo hago: felicidades.

Se lo agradezco, aunque si le soy sincero…

Sea sincero, por favor.

Realmente, me importan un bledo los ránquines, que es como nos miden a los científicos.

¿En serio?

En serio. Es hasta pernicioso. Hay a quien le produce estrés. La ciencia debe ser pausada, contrastada. Tenemos una presión terrible por publicar. Nos mide el CSIC, nos miden a los grupos, nos mide el Ministerio. A mí me da igual, pero hay gente que no le da igual. También hay grandes científicos que no salen del anonimato, pues el ámbito científico en que trabajan no tiene tanta repercusión.

Tesis suyas sí han tenido una elevadísima repercusión en el cambio climático. Es más, usted creó el índice de sequía que ahora mismo es referente mundial.

Lo utiliza la OMM (Organización Meteorológica Mundial) y la comunidad científica de forma muy amplia. También, el Gobierno de Estados Unidos.

Palabras mayores, señor Vicente.

Este indicador permite cuantificar no solo el efecto de la lluvia, sino la demanda de agua por parte de la atmósfera, demanda que se está incrementando por el cambio climático.

¿En que unidades se mide?

En unidades relativas, en desviaciones estándar, para ser comparable espacial y temporalmente. Ahora hay mucha medida relativa. Por ejemplo, en población: mil habitantes no representan lo mismo en Madrid que en Teruel. No es lo mismo que lluevan cien litros menos anuales en Zaragoza que en Ansó.

¿Ahora mismo hay sequía en Aragón?

No.

¿Por qué no hay sequía?

Muy sencillo: porque ha llovido. Incluso, por encima de la media en el último año. Hay una sequía muy fuerte ahora mismo en California y Arizona. Y también en Brasil, la más fuerte en el último medio siglo.

¿Puede haber sequía en Aragón el año próximo?

No se puede predecir con tanta antelación en estas latitudes.

¿Y en otras latitudes?

Se puede predecir en zonas donde la variabilidad climática está controlada por la temperatura oceánica: Australia, Sudáfrica… Zonas controladas por El Niño.

¿Con qué perspectiva divisa el cambio climático?

Con enorme preocupación. Estamos asistiendo a incrementos de temperatura sin precedentes. El incremento de los últimos cinco años ha sido salvaje. Lo peor es que seguimos emitiendo muchísimo CO2.

Y también metano.

Pero los efectos del metano son menos persistentes. Los tiempos de permanencia del CO2 en la atmósfera son muy superiores. Aunque dejemos de emitir CO2 ya, los efectos no se notarían en mucho tiempo. Va a seguir disminuyendo la masa de hielo en los polos y va a seguir aumentando el nivel del mar, con todo lo que esto acarrea.

Se ha marchado Trump…

Trump no es un científico, pero sus medidas afectaron a la ciencia, al cambio climático. Con Biden, Estados Unidos ha regresado al Acuerdo de París. Los efectos ya he dicho que no van a ser inmediatos, pero las medidas que adopte la primera potencia mundial siempre son trascendentales.

¿Qué efectos tiene el cambio climático en Aragón?

En Aragón hay un problema de agua, pues el centro de la Depresión del Ebro es semiárido y los principales usos del agua en Aragón se producen en esta zona: regadíos y abastecimiento de una gran ciudad, Zaragoza. El agua se genera en la cabecera de los ríos, en el Pirineo. Hay que mimar el Pirineo, es la fuente de Aragón.