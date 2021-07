El repunte de casos de coronavirus en Aragón triplica la incidencia en personas de 60 a 70 años en siete días

El fuerte repunte de casos de coronavirus de la última semana, concentrado en las franjas de edad comprendidas entre los 15 y los 29 años, está afectando también al tramo de 60 a 70, un grupo que preocupa especialmente, ya que la mayoría solo tiene una dosis de Astrazeneca, una protección insuficiente, sobre todo en vista del rápido avance de la variante delta.

Aragón notificó este sábado otros 779 casos, un nuevo récord en esta sexta ola que eleva la incidencia acumulada de la Comunidad hasta los 270,2 contagios por cada 100.000 habitantes a siete días, una subida de prácticamente 40 puntos en solo 24 horas. Aunque los mayores de 60 siguen moviéndose por debajo de estos parámetros, preocupa la pendiente de la curva. Según datos del Departamento de Sanidad, el grupo comprendido entre los 60 y los 64 años tenía a principios de mes una incidencia de 31,6 casos, mientras que en la actualidad está en los 110.

Encadena así siete días de repuntes que se siguen con especial atención, ya que, aunque los jóvenes tienden a presentar síntomas leves o superan la enfermedad como asintomáticos, estas personas tienen más riesgo de requerir atención hospitalaria o terminar en cuidados intensivos. También empeoran los datos de la franja de 65 a 69 años, que deja atrás los 19,7 positivos por cada 100.000 habitantes y se instala en los 60,6. No son los únicos. Los aragoneses de 55 a 59 años, que tenían una incidencia de 18,6 casos, están ahora en los 90. El dato es prácticamente idéntico al de los de 50 a 54 años, que pasan de 17,7 a 90,5 en menos de una semana. Por su parte, los de 40 a 44 años pasan de 60,1 a 118.

Evolución del virus en la Comunidad HA

La explicación para esta subida es sencilla. Hay jóvenes que, tras haberse contagiado en viajes de estudios o tras haber estado en contacto con otro positivo, han terminado infectando a sus familiares. Aunque, según los sanitarios consultados, quienes tenían las dos dosis están dando negativo, aquellos que solo tenían una o no se habían vacunado están teniendo menos suerte. Es por ello que el Gobierno aragonés ha adelantado las segundas dosis de Astrazeneca y ha instado a la población a completar su pauta "cuanto antes".

Quienes no tocan techo son los jóvenes de entre 20 y 24 años, que siguen batiendo récords día tras día. Sus cifras ya no son comparables a ninguna de las anteriores olas. Este sábado, según las estadísticas del Ejecutivo aragonés, superaban los 1.776 casos por cada 100.000 habitantes a siete días, lo que supone multiplicar por seis la incidencia de la Comunidad. Las previsiones no invitan al optimismo, ya que el índice reproductivo, que mide a cuántas personas contagia de media cada infectado, sigue siendo superior a uno.

Tampoco mejoran los números de los aragoneses de 15 a 19 años, que rompen la barrera de los mil positivos y se sitúan en los 1.156.

Casi cien zonas con contagios

Prácticamente un centenar de zonas básicas notificaron ayer al menos un positivo. Los peores datos se registraron en la de Teruel Centro, con 25, y la de Zalfonada, con 22. También alcanzó la veintena la de Sagasta-Ruiseñores, mientras que Delicias Sur y Torrero La Paz sumaron otros 29. Destaca que un 49,5% de los 779 contagiados tenían entre 15 y 24 años, mientras que entre los 25 y los 34 había otro 18,9%.

Otro dato importante es el de la positividad. Hasta un 24,1% de los test de antígenos realizados dieron positivo, porcentaje que se situó en el 19,6% en las PCR.