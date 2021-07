Aragón: turismo de experiencias y sensaciones

Alguien dijo alguna vez que "un viaje se vive tres veces: cuando lo soñamos, cuando lo vivimos y cuando lo recordamos"; y que "la única regla del viaje es: no vuelvas como te fuiste", esto lo dijo Anne Carson, la gran poeta canadiense, premio Princesa de Asturias de las Letras en 2020.

Hace tiempo que el turista y el viajero buscan más que destinos experiencias, vivencias más auténticas y locales, que despierten emociones, sentimientos y sensaciones, que perduren en la memoria, y que, incluso, les hagan crecer en su interior. Y descubrir a caballo los escenarios de las novelas de Luz Gabás, inspiradas en el valle de Benasque, o dormir en pleno Matarraña –la Toscana española– bajo la lona de un tipi indio, una jaima o de una yurta mongola, como el mismísimo Gengis Kan, pueden ser experiencias muy intensas, difíciles de olvidar y, desde luego, dignas de recordar.

Benasque de novela organiza recorridos a caballo por el valle oscense para descubrir los escenarios de las novelas de la escritora aragonesa Luz Gabás Rafael Gobantes

En 2018, cinco enamorados del valle de Benasque (Huesca) decidieron que recorrer, ‘perderser’ a caballo por los parajes en los que la escritora montisonese Luz Gabás sitúa la trama de sus exitosas novelas y a sus personajes podría convertirse en una atractiva y novedosa experiencia turística. Naturaleza y literatura: puro romanticismo. La idea funcionó. Y así, como explica Chistophe Gastan, uno de los cinco enamorados, "de hilo en hilo, fuimos tejiendo esta experiencia" y diseñaron tres rutas, que pueden recorrerse a caballo, en vehículo 4x4 y a pie, inspiradas el trilogía ‘Palmeras en la nieve’, ‘Regreso a tu piel’ y ‘Como fuego en el hielo’.

Ni que decir tiene que a la escritora aragonesa, que reside en Anciles y, además, fue alcaldesa de Benasque, la idea le fascinó. "Para elaborar el guion de cada ruta, mantuvimos varias charlas con Luz Gabás con el fin de ubicar los diferentes escenarios en los que visualizó escenas de sus novelas. Y esto ha sido muy importante, ya que ese intercambio, al final, nos convierte en intermediarios entre ella y ella y sus lectores; ponemos imágenes reales a sus palabras», reflexiona Gastan, que insiste en que a la escritora "le gustó mucho la idea, le hacía ilusión participar indirectamente en este proyecto".

La ruta ‘Palmeras en la nieve’ parte del municipio benasqués de Anciles Rafael Gobantes

‘Palmeras en la nieve’

Cada una de las tres experiencias está diseñada para todos los "deseos y niveles". La ruta ‘Palmeras en la nieve’, primera novela de Luz Gabás (2012), llevada al cine por Fernando García Molina y protagonizada por Mario Casas y Adriana Ugarte, se inspira en la aventura de los montañeses oscenses que abandonaron las nieves pirenaicas, rumbo a la cálida isla africana de Fernando Poo, actual Bioko (Guinea Ecuatorial), para trabajar en las plantaciones de cacao. El itinerario propone cuatro recorridos a caballo, de diferente duración –de entre medio día y día y medio–. Parte de Anciles, con parada en Cerler –Pasolobino en la novela, el pueblo natal de Kilian, su protagonista, y donde está la casa de la familia paterna de Luz Gabás –Casa Rabaltué en la novela–. "Allí, nos sumergimos en las condiciones de vida de los habitantes de Cerler, en los años 50, que hicieron que algunos de ellos se lanzaran a la aventura de ir a trabajar a tierras africanas, y contextualizamos los escenarios de Clarence", comenta Gastan, para continuar hacia Chía –epicentro de la emigración hacia Fernando Poo–, "donde está el germen de la finca de cacao Sampaka y se pueden ver los efectos de la llegada de dinero, procedente de la emigración, en la trama urbana de este pueblo pirenaico", y después hacia el Solano –en una de las escenas de la novela, Daniela acompaña a Fernando Laha por un precioso recorrido de pueblos bañados por el sol, como Liri, conocida como la Ruta del Solano–.

En esta experiencia también hay tiempo para el sosiego Rafael Gobantes

Cruzar a caballo el bosque mixto de la Selva de Ansils resulta "espectacular"; por no mencionar la sensación que provoca la visión de los tres poderosos macizos del valle de Benasque, desde un mismo punto: Maladeta, con el majestuoso Aneto (3.404 m.), el pico más alto del Pirineo; Posets (3.375 m), la segunda cima más alta, y Perdiguero (3.222 m).

El incomparable paraje de los Llanos del Hospital en el valle de Benasque Rafael Gobantes

‘Regreso a tu piel’

La segunda novela de Gabás, ‘Regreso a tu piel’ (2014) –de nuevo una apasionada historia de amor que vence al tiempo–, se inspira en los documentos encontrados en 1980 por el párroco de Laspaúles, pequeña localidad del valle, entre los que aparece una macabra lista de 22 mujeres, que fueron ahorcadas por brujería, en 1592. Esta propuesta –con itinerarios que oscilan entre las dos horas y los siete días de duración– recorre escenarios de Anciles, Laspaúles –donde se desarrollaron los trágicos sucesos–, el Valle de Lierp y el Turbón, que en la novela aparece con el nombre de Beles, una montaña fascinante, mítica y mágica, "a cuyos pies se extiende el valle real de la familia materna de Luz Gabás y el imaginado de Tiles, en el condado de Orrun, de la novela". "Pasear a caballo por aquí es como emular a Corso a lomos de su caballo, Santo", añade Chistophe Gastan.

‘Como fuego en el hielo’

La última propuesta, ‘Como fuego en el hielo’ (2017), novela en la que Luz Gabás teje una hermosa historia de amor, honor y superación, que transcurre durante décadas entre los territorios españoles y franceses del Pirineo Central, recorre –durante varios días a caballo; uno, en 4x4;y dos, a pie– enclaves y rincones del valle de Benasque –Albort, en la novela–, como Anciles, los Baños de Benasque, el Puerto de Sahún, los Llanos del Hospital, y también al otro lado del Pirineo: el ‘Hospice de France’ Bagnères-de-Luchon, que aparecen en el relato. Esta ruta –que requiere cierta destreza a caballo– fue elegida la segunda mejor experiencia turística de Aragón 2019, entre 25, por el Departamento de Turismo del Gobierno aragonés.

Además de a caballo, los recorridos pueden hacerse caminando y en 4x4 Rafael Gobantes

Degustar los sabores de los menús de las novelas, por ende de la tierra;hacerse con un libro firmado por la propia Luz Gabás, así como con un bonito recuerdo, por cortesía de una de las tiendas de Benasque, completan esta experiencia en plena naturaleza. "Puede parecer un tópico –añade Gastan–, pero muchos de los que la han vivido han confesado haberse sentido dentro de la novela". "En cada escenario que visitamos –continúa–, recordamos un fragmento literario del libro. Situarse debajo de El Portillón de Benasque, a caballo, y pensar en los encuentros y desencuentros, en ese paraje increíble, de Attua y Cristela, los protagonistas de ‘Como fuego en el hielo’, es uno de los momentos más emotivos de la ruta más romántica". Aunque, en un principio, la iniciativa turística –que cuenta con guías expertos– despertó el especial interés de los seguidores de la escritora de Monzón, los que no han leído sus libros, pero han disfrutado de esta experiencia, dicen que "están deseando volver a casa para leer las novelas", concluye Gastan.

Interior de uno de los tipis, que alcanzan los siete metros de altura, en el campin El Roble, en Valderrobres (Teruel) Antonio García / bykofoto.

El último indio del Matarraña

Una experiencia diferente, a la par que intensa, aguarda al viajero a los pies del Parque Natural de los Puertos de Beceite, en pleno corazón del Matarraña turolense, donde todavía es posible sentirse como un auténtico nómada, rodeado de naturaleza, en el campin El Roble (Valderrobres).

Hace cuatro años, su propietario, Carlos Arrufat, un emprendedor valderrobrense y reconocido "friki del ‘glamping’" –campin con glamur–, instalaba en una pequeña parcela el primer tipi, vivienda nómada original de las tribus indias de las grandes praderas de Norteamérica. "Cuando lo traje, el único que veía que se podía dormir en esas tiendas, era yo", confiesa. Sin embargo –y a pesar de su ‘incomprensión’–, pronto se dio cuenta de que aquel era el camino y empezó a "investigar sobre las tiendas nómadas". Procedentes de Francia, y realizados al más puro estilo artesanal, hoy son ya siete los tipis que dan cobijo a la numerosa tribu de solícitos viajeros que llegan al ‘campamento’.

La respuesta, mayormente entre el turismo familiar, "ha sido excelente"; los niños, principales protagonistas, se sienten "atraídos por esta experiencia que supone convivir en una tienda de más de siete metros de altura". "Muchos padres traen a sus hijos al campin como regalo sorpresa de cumpleaños. ¡Imagínate la cara que se les queda a los pequeños cuando ven los tipis!", exclama Arrufat.

Siete tipis conforman este peculiar campamento indio en plena naturaleza Antonio García / bykofoto.

Otra de las sugerentes opciones que encuentra el viajero es la de cobijarse en una yurta o ger, alojamiento tradicional de los nómadas que habitan las estepas de Asia Central, como los mongoles, que todavía hoy continúan viviendo en ellas, y que convence, sobre todo, a jóvenes parejas.

Desde la lejana Mongolia

Estas yurtas –tres, de momento– vienen directamente de Mongolia y en su fabricación artesanal se ha cuidado hasta el más mínimo detalle. "Las celosías están conectadas con tendones secos de animales, las cuerdas son de pelo de los caballos mongoles, el aislante es la lana de las ovejas de sus pastos. Es una tienda cien por cien ‘eco’, no encontrarás ni un tornillo ni medio", afirma el propietario del campin. La oferta de sensaciones se completa con dos jaimas, tiendas tradicionales de los pueblos nómadas de desierto de Norte de África, que Arrufat está pensando ya en ampliar con la incorporación de "una auténtica jaima marroquí, que son bastante más difíciles de encontrar, si buscas calidad".

Interior de una yurta mongola en el campin El Roble de Valderrobres (Teruel) Antonio García / bykofoto.

El campin es también el centro de operaciones y punto de partida para disfrutar de la amplia lista de actividades y experiencias que atesora la comarca del Matarraña, considerada por el ‘Financial Times’, el prestigioso diario británico, como "un regalo para amantes de las caminatas, la observación de pájaros y la arquitectura de vanguardia". El rotativo comparó la localidad de Valderrobres con "una de esas pequeñas ciudades-estado de la Toscana italiana, que se hicieron famosas durante el Renacimiento para volver después a su somnolencia rural"; la carismática revista estadounidense ‘Vogue’ fue la primera en afirmar, y con razón, que "la Toscana española está en Teruel".

"Estamos ubicados en el centro de la comarca del Matarraña, en Valderrobres, nombrado uno de los pueblos más bonitos de España –incide Arrufat–;en 15 o 20 minutos, llegas a cualquier lugar que quieras visitar. Además, desde el campin gestionamos cualquier actividad de ocio y aventura que se quiera realizar. La tirolina de Fuentespalda, la más grande de Europa, está a solo a 10 minutos de aquí".

La espectacular tirolina de Fuentespalda (Teruel) Laura Uranga

Y son muchas las opciones. "¡En los alrededores tenemos rincones naturales únicos!", exclama. Y comienza a enumerarlos: la Vía Verde del Val de Zafán, un antiguo trazado ferroviario ideal para los incondicionales de la BTT; El Parrizal –un clásico entre los amantes del senderismo–, un recorrido por el lecho del río que nos adentra en el macizo de los Puertos de Beceite; espectaculares zonas naturales de baño, como Las Pesqueras –las mejores pozas naturales de Teruel– o El Salt de la Portellada; y en el embalse de Pena se puede practicar la pesca deportiva o navegar en kayak. El barranco de Canaletes está clasificado como sencillo o de iniciación y se puede descender con niños desde los 8 años. Rápeles, toboganes y sifones hacen de este recorrido un espacio perfecto para la iniciación en este tipo de prácticas.

La marca de lo inesperado

Valderrobres, en el corazón del Matarraña, la Toscana española Antonio García / bykofoto.

Pero, sin duda, uno de los mayores atractivos del Matarraña –de esos que impactan y dejan la marca de lo inesperado en el viajero– son sus pueblos de aspecto medieval, cuajados de una gran riqueza monumental. Un auténtico paraíso ‘slow’, nutrido por 18 municipios, con sus iglesias, castillos y cascos históricos plenos de legado cultural: Valderrobres, Beceite, Calaceite, La Fresneda, Cretas, Peñarroya de Tastavins, Ráfales, Fornoles, Fuentespalda, Lledó... "Me he dado cuenta de que este año están viniendo al Matarraña muchos zaragozanos, que antes no venían, y, la verdad, estamos encantados", comenta Arrufat, que puntualiza, además, que el viajero habitual de esta zona procede, principalmente, de Barcelona y la Comunidad Valenciana; y cómo, en temporada baja, el Matarraña se transforma en el Edén de holandeses, belgas y franceses.