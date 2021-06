Tangram, mucho más que un juego de habilidad

¿Puede convertirse tu juego favorito en uno de los mejores recursos para trabajar la geometría a lo largo de toda la educación primaria y secundaria? ¿En la mejor herramienta para mejorar la atención y la concentración de los niños más pequeños? ¿Es una de las claves para desarrollar el pensamiento creativo?

La respuesta a todas estas preguntas es un rotundo sí. El tangram reúne todas estas cualidades y otras muchas más. "Este juego es un excelente recurso para determinadas actividades en educación primaria y secundaria. Entre otras cosas, nos permite la identificación de formas o poner ejemplos del Teorema de Pitágoras", apunta Pedro Latorre, profesor de la Sociedad de Profesores de Matemáticas de Aragón (SPMA) y coordinador del Torneo de Tangram organizado por esta entidad, través del programa ‘Conexión Matemática’, y el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.

Que el tangram es una herramienta educativa muy válida es una opinión compartida por muchos de los docentes en cuyas aulas se practica este ancestral juego. Es el caso del CEIP Zalfonada de Zaragoza, donde llevan dos años participando en el concurso y han observado que "este juego permite el desarrollo de la capacidad de orientación y estructuración espacial, concentración, atención y la percepción figura-fondo. También nos ayuda a reforzar la comprensión de los conceptos geométricos", explica M.ª Beatriz Gracia, profesora de primaria del CEIP Zalfonada. Y no solo eso, el ganador absoluto de la última edición de este concurso, Jesús Villoslada, del IES Torre de los Espejos de Utebo (Zaragoza), incide en otras ventajas. "Este juego me aporta una gran tranquilidad y paz mental. Gracias al tangram, he podido evadirme de la gran carga de exámenes y deberes que he tenido en este curso". Una opinión que comparte la finalista Aroa Pablo, del mismo instituto, que era la primera vez que participaba y asegura que "es un juego que me ha ayudado a concentrarme en los estudios".

Con las siete piezas se pueden realizar dibujos y composiciones de lo más originales Conexión Matemática

Orígenes chinos

En los libros de historia se asegura que esta herramienta lúdica, que consiste en siete piezas geométricas denominadas ‘tangs’ –un cuadrado, un rombo y cinco triángulos–, proviene de China y que pudo ser inventado durante la dinastía Song, que se extendió desde los años 960 hasta 1279. En la actualidad, se ha convertido en una gran herramienta didáctica y son muchas las ventajas que acarrea su práctica habitual en niños y jóvenes de edades muy diversas. Estas son algunas:

1. Trabajar conceptos abstractos: gracias a la manipulación de las piezas geométricas que componen el tangram se pueden trabajar conceptos relacionados con la clasificación y la comparación, e incluso abordar temas más abstractos y complejos como es el caso de las áreas, simetrías o perímetros. Es la manera más sencilla y divertida de acercar las matemáticas a los niños.

2. Estimular el pensamiento espacial: el juego permite anticipar movimientos y calcular el lugar donde hay que colocar la pieza en el espacio que ocupa, lo que permite trabajar la orientación espacial.

3. Mejorar la concentración: los aficionados al tangram se pueden pasar horas ideando jugadas para conseguir hacer las figuras propuestas y esto implica atención plena.

4. Desarrolla la creatividad: poco a poco, y conforme va adquiriendo soltura, el jugador crea sus propias figuras y esto estimula su imaginación.

5. Reforzar la memoria: el hecho de que en ocasiones se muestre la figura y luego se retire sirve para que el niño o adolescente tenga que poner en marcha su memoria para poder resolverla.

El tangram conquista las aulas aragonesas

Este año, 600 alumnos de más de 30 centros han participado en la VI edición del Torneo de Tangram y los 22 con las mejores puntuaciones en primaria y secundaria disputaron una fase final telemática, lo que da una idea de la importancia que está adquiriendo en los colegios aragoneses. "Los chicos participan muy contentos. Les gusta jugar y comentar entre ellos y con nosotras la evolución del concurso, animándose los unos a los otros", explica Ana Gloria Benedet, profesora del CEIP Zalfonada. Cinco de sus alumnos han pasado este año a la final y cuatro han quedado entre los seis primeros. "El concurso es muy divertido porque compites con gente muy buena y eso nos anima a superarnos, pero los profesores siempre nos dicen que lo importante es divertirse y aprender", asegura Alejandro Sampablo, uno de los finalistas del Zalfonada. Y para triunfar en este juego, Lucas Pascual, ganador de primaria, lo tiene muy claro: "Hay que concentrarse para sacar las figuras y se necesita mucha vista e intuición".

Final de la IV edición del Torneo de Tangram Conexión Matemática

Toma nota: no dejes de aprender

1. Las piezas: en el tangram siempre se deben utilizar las siete piezas, que no se pueden superponer ni dejar fuera. Los más pequeños deberán empezar con modelos en los que cuenten con moldes o plantillas con el contorno de cada figura para hacer más fácil la tarea.

2. Materiales: hay muchos modelos en el mercado, pero hacerlo en casa resulta más divertido. Para ello, tan solo necesitas cartón de colores, cartulina dura o goma eva para hacer las figuras, una regla, lápices, tijeras y un cartón cuadrado como soporte.

3. Tutoriales: los más pequeños pueden pedir ayuda a sus padres para hacer el tangram. Como ejemplo para los pasos a seguir se puede visitar esta web: https://educaconbigbang.com/.

4. Este verano: ‘Tangram para todos’, de Conexión Matemática, permite jugar y divertirse durante el verano.

Otra divertida e interesante composición Conexión Matemática

Pasión y lógica, con tan solo siete piezas

El tangram parece sencillo a primera vista. Un rompecabezas con siete ridículas piezas no parece resultar complicado. Pero si nos ponemos manos a la obra, la mayoría descubrimos nuestro error. Cuando era pequeño tuve la frustrante experiencia de jugar a un tangram sin soluciones. No resolví ninguna figura. Sin embargo, para los mejores participantes en el Torneo de Tangram, el juego tradicional se les queda pequeño. Tuve que aumentar la dificultad utilizando el doble tangram: 14 tans. Pese a todo, en la final de la última edición, el ganador tardó 18 minutos en resolver las nueve figuras planteadas.

Cuando se practica habitualmente, se va descubriendo que las piezas se agrupan de formas similares en muchas figuras. Un buen jugador identifica muchos patrones y de forma muy rápida. Para él resulta obvio lo que para los demás no lo es. ¿Por qué colocas así las piezas? Elemental, querido Watson.

Quiero destacar la desinteresada labor de motivación realizada por muchos profesores que logran que sus alumnos vayan poco a poco encontrando las bondades de este juego. Sin su esfuerzo, nuestro concurso no sería el mismo. A lo largo de sus seis ediciones el torneo ha llegado a muchos rincones de Aragón e incluso hasta México y han participado alumnos desde 6 años hasta personas mayores de los centros de adultos. Conexión Matemática ha hecho que esto sea posible. Mi agradecimiento a la Dirección General de Innovación y FP y a mis queridos ciruelos por sostener el proyecto en tiempos malos para la lírica.

Por: Pedro Latorre. Secretario de la SAPM

Apúntate a la newsletter de Heraldo Escolar y recibe todos los jueves en tu correo experiencias en las aulas, educación emocional para familias, libros, ciencia, TICs, entrevistas y mucho, mucho más...