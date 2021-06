'Cartujillos News', el nuevo informativo del CEIP Ángel Escoriaza

Los chicos y chicas de 4º de Primaria del CEIP Ángel Escoriaza de La Cartuja Baja (Zaragoza) se ha convertido durante este curso en magníficos periodistas y han trabajado todo el proceso de elaboración de su telediario ‘Cartujillos’ News’.

Combustible para su curiosidad

Entre todos deciden qué noticias son las más interesantes. Se las reparten, investigan, planifican y redactan la información, primero en papel, y luego, a veces, en ordenador. Al final, las memorizan para grabarlas, perdiendo así, poco a poco, sus miedos y vergüenzas. Han tratado noticias del colegio, como el Día de la Paz o las obras del patio, y del barrio, como la nueva pista de BMX. Además, en algunas de ellas, han entrevistado, por ejemplo, a la directora y jefa de Estudios del cole e, incluso, al alcalde del barrio. De esta manera, se han trabajado muchos objetivos del área de Lenguaje, como la expresión oral, tanto la parte verbal –ya que es importante modular la voz con un volumen y entonación adecuados, vocalizando bien, expresando las ideas ordenadas...– como la comunicación no verbal: gestos, movimiento corporal, postura, contacto visual, etc. Y, por supuesto, han perfeccionado muchísimo su expresión escrita, al redactar las ideas de manera ordenada, coherente, con el vocabulario adecuado..., y han puesto en práctica todo lo trabajado en relación a la gramática, sintaxis, ortografía, etc., de una manera global, dándole sentido a lo que estudian en otras sesiones de Lenguaje. Esta actividad les ha motivado muchísimo y ha servido de combustible para su curiosidad, motor de todo aprendizaje.

Apúntate a la newsletter de Heraldo Escolar y recibe todos los jueves en tu correo experiencias en las aulas, educación emocional para familias, libros, ciencia, TICs, entrevistas y mucho, mucho más...