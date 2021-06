Pablo Montesinos: "Deberían firmar contra el indulto los líderes del PSOE-Aragón"

¿Por qué ha escogido el PP nacional Zaragoza para iniciar la recogida de firmas contra los indultos a los condenados del ‘procés’?

Fue decisión del presidente Pablo Casado. Era el lugar perfecto porque el PP demostró en la campaña contra la Ley Celaá que está muy cercano a la gente, muy pegado a la calle.

¿Qué tienen previsto hacer con esas firmas?

El objetivo primero es que seamos cuantos más mejor, y que se nos escuche en La Moncloa. La prioridad de la campaña es frenar la deriva de Pedro Sánchez. Pedimos la ayuda de la sociedad civil e incluso de representantes políticos de otras formaciones como el PSOE. A los líderes del PSOE-Aragón les pedimos que se dejen de ambigüedades y firmen. Una vez que recojamos todas esas firmas, le daremos el aviso a Sánchez y anunciaremos las siguientes iniciativas que tomaremos.

¿Por qué quiere Sánchez indultar a los presos del ‘procés’?

Porque es un peaje político. Porque sus socios separatistas así se lo han reclamado. Lo que estamos comprobando es que Pedro Sánchez está dispuesto a atravesar cualquier línea roja con tal de seguir en la Moncloa dos años más. No le importa que le vaya mal a España. Somos conscientes de que hay muchas personas que han votado al PSOE y que no lo entienden. Por eso pedimos el apoyo de todos los aragoneses.

¿Hay un problema de convivencia en Cataluña?

Es evidente. Hubo unas personas que quisieron dinamitar las reglas del juego y la igualdad de todos los españoles. El problema también es que quienes dieron ese golpe contra la legalidad y el Estado de derecho y sus formaciones políticas hoy dicen que lo volverían a hacer y que no se arrepienten absolutamente de nada.

¿Cuál sería la receta del PP para solucionar el problema?

La convivencia, la concordia, siempre en el marco de las reglas que nos hemos dado todos. Sánchez no busca convivencia en Cataluña; busca pagar el precio de seguir en La Moncloa, y eso es intolerable.

Cargos del PP consideran que la recogida de firmas contra el Estatut en 2006 avivó el independentismo. ¿Podría repetirse?

Nosotros estamos defendiendo el interés general y por eso aprovecho para pedir a los líderes del PSOE de Aragón que firmen en contra de los indultos.

¿Deberían cumplir los condenados las penas íntegras?

Es lo que dijo Sánchez. El problema es que le aprietan sus socios de investidura y lo que hace es cambiar nuevamente de opinión.

¿Acompañará el 13 de junio a Casado a la protesta en la plaza de Colón contra los indultos?

Estarán Casado y muchos dirigentes del partido. Yo ya he quedado con amigos para ir a una mesa del partido y, si hace bueno, echar el día en el centro de Madrid.

¿Le preocupa que se pueda repetir la foto de febrero de 2019?

La foto que me preocupa, la que me duele como español, es la foto del PSOE con Bildu. Esa sí me indigna. Hemos visto cómo Sánchez se hacía la foto en el zulo de Ortega Lara. Lo que trata de olvidar Sánchez es que previamente se había hecho la foto con los representantes de Bildu.

¿La polémica por los indultos podría facilitar un acercamiento entre PP y Ciudadanos?

Todo votante de Ciudadanos, incluso los simpatizantes y cargos, tienen las puertas abiertas de esta formación política. Nosotros aspiramos a que todos estén bajo el paraguas del PP.

¿Sin coalición con Cs, desechando la idea de España Suma?

El objetivo es que vengan al PP.

¿Ha habido trasvase de militantes de Cs al PP tras las elecciones en Madrid?

Ha habido mucha gente de Cs que ha llamado al PP y en las encuestas estamos comprobando que la mayoría de votantes de Cs ahora miran al proyecto de Casado.

¿Cuándo prevé el PP iniciar los congresos regionales?

Se están celebrando los últimos congresos provinciales, y los autonómicos se van a hacer con la máxima colaboración de las regionales y la premisa de la unidad del partido. Este proceso de renovación y de reactualización se está haciendo siempre en colaboración con los territorios.

¿Para Aragón están definidas las fechas?

No, pero quiero agradecer el trabajo que se está haciendo desde el PP de Zaragoza y de Aragón.

¿Se mantendrá entonces el apoyo a Luis María Beamonte si quiere ser candidato?

Quiero agradecer al presidente el trabajo diario que se está haciendo en el PP de Aragón, el que se ha hecho. Cómo se está confrontando con ideas, programas y proyectos al Gobierno regional. Le damos las gracias y, a partir de ahí, hay que respetar los procedimientos internos y cuando corresponda, en colaboración con la dirección del partido, se irá anunciando la fecha del congreso regional.

Con Jorge Azcón como alcalde de Zaragoza y Cs en caída libre, ¿tiene el PP posibilidades de optar a presidir el Gobierno de Aragón?

Por supuesto. El presidente de Aragón dice una cosa sobre los indultos, pero sus consejeros dicen otra. El PP de Aragón está preparado para gobernar, y aquí tenemos un equipo fantástico para tomar las riendas en cuanto se convoquen las elecciones.

La irrupción de Teruel Existe ¿perjudica o beneficia al PP?

Respetamos la decisión de una formación política de concurrir a las elecciones. A partir de ahí, a nadie se le escapa en Aragón que Teruel Existe es el sostén de Pedro Sánchez en Madrid.

¿Ve al alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, con posibilidades de asumir responsabilidades en la dirección nacional?

El alcalde de Zaragoza es un referente para todos, empezando por la dirección nacional del partido. En el PP a nivel nacional tiene las puertas abiertas y es un activo muy importante.

Dolores de Cospedal acaba de ser imputada en la operación ‘kitchen’. ¿Cómo lo valora?

Respetamos los procedimientos judiciales y recordamos la presunción de inocencia.

¿Puede afectar a la imagen del partido, que estaba al alza en las encuestas?

Creo que no. Todos los aragoneses y los españoles tienen muy claro, y no hablo de la cuestión específica sobre De Cospedal, que el compromiso con la ejemplaridad y la transparencia de Casado y de su equipo es absoluta.