El cuerpo, esa potente herramienta de comunicación

Desde hace ya unos años, la materia de Educación Física se ha adaptado a la evolución de la sociedad, de manera que sus contenidos van más allá de la adquisición y el perfeccionamiento de las conductas motrices. La Educación Física busca el desarrollo integral de la persona, incidiendo, además, en los aspectos cognitivos y de relación interpersonal, insistiendo mucho en su valor y en su capacidad de comunicación.

La dura pandemia nos está poniendo a prueba. Y es ahora, más que nunca, cuando la necesidad de expresar lo que sentimos –indignación, resignación, incomprensión, necesidad de libertad...– se hace imprescindible. Los adolescentes, y también la infancia, se encuentran tremendamente afectados y, aunque están demostrando ser unos valientes y ejemplo de entereza, su capacidad de asimilar esta situación todavía no tiene la suficiente madurez, por lo que es necesario que les ayudemos a gestionar estas emociones, que pueden causar estragos en su estabilidad emocional.

Por todo esto, el proyecto de innovación educativa ‘Impulsos Creativos 2021. Danza contemporánea en bachillerato’, desarrollado en el IES La Puebla de Alfindén (Zaragoza), ha pretendido ser mucho más que la mera implantación y la enseñanza de unos contenidos del bloque de Educación Física de Expresión Corporal. Su verdadero objetivo, a través de estos contenidos, ha sido dar cabida a la expresión de los sentimientos que los adolescentes están experimentando ante esta complicada situación sanitaria y plasmarla, capturarla, en una vídeo-danza para respetar al cien por cien el protocolo de Educación Física instaurado en el centro. Ha sido un objetivo ambicioso y complejo: contar, expresar con el cuerpo y el movimiento, a través de la música, las nuevas tecnologías y el arte de la danza, las emociones y sentimientos de los alumnos, no ha sido fácil. Pero la Educación Física va más allá. Tiene la capacidad de llegar donde otras asignaturas no llegan, en cuanto a la comunicación y transmisión de emociones, sentimientos y pensamientos. El cuerpo, el gesto y el movimiento son tres de las herramientas más potentes e interesantes de comunicación. Con solo observar la actitud de una persona, la posición de su cuerpo, el uso de sus manos, el gesto en su cara, una mirada... podemos descubrir sus emociones e, incluso, su personalidad, sin necesidad de tener que hablar. Es la grandeza del cuerpo. Saberlo usar como instrumento comunicativo y saberlo interpretar permitirán al alumnado ‘decir’ lo que quiere, aun sin hablar, y al docente ‘escuchar’ las inquietudes, miedos, emociones de sus pupilos.

Alumnos y alumnas, en plena expresión corporal, durante el rodaje del vídeo IES La Puebla de Alfindén

Danza contemporánea y TIC

Sin embargo, la educación debe estar abierta a la formación externa y colaborativa, no solo del centro, por lo que ha sido todo un lujo poder contar con la colaboración de la compañía Tarde o Temprano Danza, que ha ofrecido al alumnado una formación de la que los docentes carecíamos. Durante tres semanas, el alumnado de bachillerato recibió la formación de la compañía de baile, que les transmitió el arte de la danza contemporánea. Sin su ayuda, no hubiéramos podido impartir estos contenidos. Tampoco sin el Servicio de Cultura del Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén, que ha financiado este proyecto, en el que han participado, además del Departamento de Educación Física del instituto, los de Tecnología, Música, Economía y Lengua, tratando de generar un trabajo interdisciplinar, interdepartamental en torno a la danza contemporánea.

El proyecto tiene una fuerte relación con la asignatura de Tecnología. Los alumnos y alumnas de bachillerato tenían que montar, en grupos de diez, un vídeo, aprovechando lo aprendido con las bailarinas profesionales de Tarde o Temprano Danza. Realizaron el ‘storytelling’, la grabación y edición del vídeo y su publicación y difusión en redes sociales, en este caso en Youtube, utilizando el móvil como herramienta de aprendizaje. El proyecto, además, ha permitido mejorar las relaciones dentro del grupo, facilitando y mejorando la calidad de los trabajos posteriores realizados por el alumnado. Dado que actualmente, las redes sociales se han convertido en un gran medio de comunicación, donde las personas expresan sus opiniones, creencias, proyectos, éxitos y algún fracaso, la relación entre estas materias está clara. El mensaje a transmitir se puede expresar hablando, bailando o mediante comunicación no verbal; y, a través de la tecnología, este mensaje se digitaliza en un vídeo, una fotografía o un ‘podcast’ y se divulga a través de las redes sociales. Pero aunque las nuevas tecnologías favorecen la comunicación, al mismo tiempo pueden perjudicar enormemente la capacidad de transmisión si se hace un mal uso o se abusa de ellas. La adolescencia se está escudando, se esconde detrás de los móviles y las redes sociales y whatsapps, los caminos más habituales para expresarse y ofrecer una realidad de sí mismos, de su personalidad, distorsionada; y esto incrementa su inseguridad ante la comunicación cara a cara, en la que priman la espontaneidad, la naturalidad y el mensaje directo. Como docente, he visto en mi día a día cómo les cuesta expresar sus pensamientos y sentimientos, cuando, por ejemplo, les preguntas directamente: "¿Te ha gustado este trabajo?, ¿qué pensáis de lo que está sucediendo?, ¿qué opináis sobre...?" o cualquier otra cuestión que requiera expresar sus ideas y emociones. Apenas te dicen nada y su semblante es forzado, tímido e inseguro. Hasta me atrevería a decir que les incomodan estas preguntas. Pero también sé que esta reacción no es por incomodidad, sino por inseguridad. Estamos desvirtuando la capacidad de comunicación y de expresión y reduciendo a la mínima expresión el cuerpo y el movimiento como elementos de transmisión por excelencia.

Con la danza se puede expresar todo lo que las palabras no pueden decir IES La Puebla de Alfindén

Sentimientos y motivación

Este proyecto ha sido tremendamente enriquecedor para todo el colectivo implicado. Y, como todo trabajo lleva consigo la evaluación, proceso educativo que nos permite hacer un balance del mismo y mejorar, con tal fin, realizamos una encuesta objetiva al alumnado para conocer su punto de vista, ya que, en ocasiones, los docentes pensamos que algo puede ser interesante y luego no lo es tanto para el alumnado. Cuando la educación se basa en los intereses de nuestras chicas y chicos y les transmitimos los contenidos de forma que despierten su interés, estamos alcanzando nuestro verdadero objetivo. Educar es un arte, no una mera transmisión de contenidos. Y buscar los métodos y estrategias para alcanzar esa motivación es la clave del éxito educativo.

Casi el 68% de alumnado no tenia un conocimiento real previo de lo que era la danza contemporánea; un 64% ha asegurado que la experiencia ha sido mucho mejor de lo esperado. En cuanto a la mejora de sus habilidades motrices, el 45% lo considera muy positivo y un 19% asegura que se ha quedado corto y que le hubiera gustado recibir mayor número de sesiones. Sobre la fusión de las nuevas tecnologías con la Educación Física, el 71% del alumnado cree que se han integrado correctamente. En la valoración final del proyecto –que ha alcanzado una nota media de 8,5–, el 84% del alumnado de bachillerato recomienda que este proyecto se siga desarrollando en el futuro con otros grupos.

"No me esperaba la danza contemporánea así y me ha gustado mucho poder aprender a expresar emociones y sentimientos a través de la música y del cuerpo", afirma Mario Solanas, alumno de 1º de bachillerato del instituto, que ha participado en este proyecto. "Ha sido una experiencia diferente. Salir del aula y trabajar la creatividad, dejando libre la imaginación, ha sido tremendamente relajante. Me ha gustado trabajar contenidos físicos orientados a la creación artística", añade Lucía Tarín, otra alumna; a Naiara Moreno, también de 1º de bachillerato, le ha encantado "hacer cosas diferentes en Educación Física. Ha sido divertido y, sobre todo, muy relajante. Además, nos ha aportado otro punto de vista sobre el ejercicio físico".

Una visión diferente del ejercicio físico IES La Puebla de Alfindén

En definitiva, gracias a este proyecto de innovación educativa, el alumnado de bachillerato del IES La Puebla de Alfindén ha conseguido transmitir las emociones y sentimientos que esta pandemia está gestando en los adolescentes y lo ha hecho a través de la danza contemporánea, donde cuerpo, ritmo, movimiento, espacio y tiempo se confabulan por medio de la música y la expresión corporal de una forma armónica. Expresar, comunicar y transmitir representan la libertad y qué mejor momento para hacerlo que ahora, cuando llevamos la boca tapada.

También hemos aprendido que la danza, la cultura, la expresión artística en general, es más necesaria e importante de lo que pensábamos antes de la pandemia. Por mi parte, yo seguiré luchando y apostando por este proyecto allá donde mi carrera profesional me lleve.

Por: Raquel Val Ferrer. Profesora de Educación Física del IES La Puebla de Alfindén (Zaragoza)

