Roque Oriol: "Me parece bien la condena de los yihadistas, aunque les hubiera puesto la cadena perpetua"

"Me parece bien la condena de los yihadistas. Estoy satisfecho con los 53 años que les han puesto a los tres que quedaban, aunque yo les hubiera metido la cadena perpetura. Estos no se van a arrepentir de lo que hicieron porque son muy malos y no creo lo que dijeron en el juicio”, ha manifestado el zaragozano Roque Oriol, que perdió a su mujer Ana María Suárez, de 68 años, en el atentado yihadista en Cambrils, el 17 de agosto de 2017.

Oriol quedó herido grave en ese atentado y sufre problemas de salud derivados del mismo. De hecho, en las últimas semanas va acompañado de unas muletas para poder andar tras haberse caído dos veces en la calle, por el barrio de Jesús.

Al principio, el zaragozano seguía por la televisión el devenir del juicio en la Audiencia Nacional, al que no le llevaron como testigo. Vio cómo mataron a su mujer y dos mossos d’Esquadra reaccionaban abatiendo a cuatro yihadistas. Quería que el juicio acabara cuanto antes para olvidar el mal trago que pasaron. "Yo lo vi todo, pero no me llamaron”, reconoce.

Oriol suele acudir a la plaza de España a pasear por la Lobera de Martín, pero después las últimas caídas le han impedido salir de casa. "No estoy bien. Me he caído al suelo dos veces y voy con muleta. Tengo colesterol y me tomo pastillas, pero llevo mala racha", reconoce.

Hace unos días le llamó la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza, con quien mantiene muy buena relación para ver cómo evoluciona su salud y si volverá en verano al pueblo tarraconense donde los aragoneses tienen muchos apartamentos. "Iré algún día a Cambrils pero no volveré al apartamento, sino que dormiré en un hotel", admite. En realidad, se le cae el alma a los pies al volver al lugar donde pasó muchos años con su mujer, que perdió hace cuatro años por el atentado mortal, y con su cuñada Alicia Suárez, que también resultó herida esa noche de agosto de 2017.