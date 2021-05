CC. OO. exige ante la sede del Salud la actualización de las bolsas de empleo

La Federación de Sanidad y Servicios Sociosanitarios del sindicato CC. OO. Aragón ha exigido este lunes ante la sede del Salud la actualización urgente de las bolsas de empleo para que todas las personas puedan acceder al empleo público en condiciones de igualdad, mérito y capacidad tal como recoge el Estatuto Básico del Empleado Público y el resto del ordenamiento jurídico.

En noviembre de 2017 se publicó en el BOA un nuevo baremo unificado que modifica el anterior y supuso importantes cambios en los méritos a valorar para todos los aspirantes. Actualmente, las listas de la bolsa de empleo temporal en vigor se encuentran actualizadas con el baremo anterior a fecha 1 de octubre de 2018, en base a los cuales se realizan las contrataciones necesarias en todos los centros del Salud. Mario Lolumo, secretario de negociación colectiva de la Federación de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de CC. OO. Aragón, ha asegurado: "Estamos en el año 2021 y todas las personas que desde el 2018 hasta ahora han querido inscribirse en alguna bolsa de empleo no figuran en ningún listado. No tienen posibilidad de trabajar en el empleo público”. Según el sindicato hay más de 30 categorías profesionales en el Salud y este retraso podría afectar a unas 200.000 personas.

Desde CC. OO. explican que la Administración "está mostrando nulo interés en la renovación de las bolsas de empleo, a excepción de algunas categorías como licenciados sanitarios para la cual se ha realizado la actualización en los años 2019 y 2020 con el nuevo baremo, ya que el escaso personal destinado a tal cometido es manifiestamente insuficiente para poder abordar el volumen de trabajo existente". El sindicato demanda más recursos económicos y de plantilla que permitan tramitar las solicitudes y garantice el acceso al empleo público a las personas que así lo soliciten en condiciones de igualdad, mérito y capacidad, además de con la agilidad necesaria.

Entre los afectados se encuentra Andrea Blas, campeona de Europa y del mundo y medalla de plata en los Juegos Olímpicos del 2012, que ahora quiere dedicarse a ejercer su profesión de fisioterapeuta. Sin embargo, según aseguran desde el sindicato, los retrasos en las bolsas de empleo del Salud "no se lo están permitiendo". "En un primer momento -relata Blas- empecé a trabajar en la sanidad privada. En 2017 me inscribí en la bolsa de empleo e introduje en la inscripción todos mis cursos. En 2018 decidieron no seguir actualizando esa bolsa porque iban a hacer una nueva baremación e iban a abrir un nuevo portal que actualmente sigue cerrado. He aprobado una oposición, me he seguido informando y he estudiado un master, los cuales me sirven para mi formación personal pero no para aportar méritos en una bolsa paralizada que no me permite trabajar”.

El sindicato advierte que si esta situación persiste “podríamos llegar al año 2024, sin tener nuevos listados de contratación actualizados con los méritos reales de los aspirantes a las diferentes categorías profesionales. Algo inaceptable y que supone una discriminación hacia muchas personas que han realizado un gran esfuerzo para poder acceder al empleo público”, ha asegurado Lolumo.