Aragón retoma la vacunación con Astrazeneca con las primeras 2.200 dosis

Aragón ha retomado este miércoles la vacunación con Astrazeneca tras el parón de ocho días a raíz de los episodios de trombos detectados en varios países de la Unión Europea, entre ellos España. Solo hoy se administrarán 2.200 dosis en los ocho centros de referencia de la Comunidad (Alcañiz, Barbastro, Calatayud Urbano, Teruel Ensanche, Huesca Pirineos y Bombarda, Fuentes Norte y La Almozara). En este último se inocularán a lo largo de la tarde 480.

Divididos en dos líneas, los trabajadores de colectivos esenciales han comenzado a recibir el suero contra la covid-19 con “nervios”, pero con las dudas “ya despejadas”. “Yo lo tenía claro desde un principio, pero estos días, con toda la información que salía, me entraron dudas. Siento que tenía que hacerlo, somos unos afortunados, si no me hubiese vacunado, ahora me sentiría mal. Confío en los científicos y los sanitarios”, ha comentado la docente Cecilia Isiegas.

A pocos metros, Juan José Checa, vigilante de seguridad, esperaba también los 15 minutos de rigor después de recibir el pinchazo. “Ni se nota”, resumía con la mano aún en el brazo. Él se la ha puesto “por protección”. “Tengo enfermedad de Crohn y he estado bastante asustado durante estos meses de pandemia. Así que, cuando surgió la oportunidad, ni me lo pensé”, ha dicho.

A Esperanza Florián, también vigilante, le ha parecido todo “muy rápido”. “Tenía cita las 15.40 y han ido puntuales. Definitivamente, prefiero esto a enfermar. Además, mi madre es dependiente. Si llevase la enfermedad a casa...”, ha afirmado.

Otras, como Elisa Blasco, estudiante en prácticas de Psicología, ni se han enterado. “Además, me ha entrado la risa floja. Me han dicho que me subiera la manga y, con los nervios, he subido el brazo”, ha comentado, mientras esperaba antes de marcharse a casa. Su única duda ha sido la de tomarse un paracetamol o no, ya que todo lo demás “lo tenía claro”. “Al fin y al cabo, otros medicamentos que te tomas también pueden tener efectos secundarios”, ha razonado.

En total, seis enfermeras y un celador han trabajado este miércoles para administrar las dosis de la vacuna de Astrazeneca. La vacunación con este suero continuará el jueves y el viernes.