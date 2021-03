La aragonesa Celia Abad triunfa en San Pellegrino

La esquiadora Celia Abad logró el primer puesto en la prueba Combinada Alpina celebrada ayer en la estación invernal de San Pellegrino, en los Dolomitas italianos. La esquiadora jacetana continúa de esta forma sumando triunfos y pódiums en su preparación para lograr una plaza en el equipo español de cara a los Juegos Olímpicos de Invierno Pekín 2022. Abad se impuso con un tiempo de 1.40.73 a la italiana Alexia Tabarelli (+0.22) y a la rusa Elena Yakovishina (+0.33), mostrando una gran superioridad, en esta importante prueba enmarcada en el Campeonato Nacional italiano.

La deportista del Peña Guara, patrocinada por Fundación Caja Rural de Aragón, se encuentra residiendo en el norte de Italia compitiendo en las principales pruebas que se están celebrando en el país transalpino. Para ella "la victoria llegó en el mejor momento posible. Queda poca temporada y me da mucha confianza en mi esquí para afrontar las carreras que me quedan". A partir de hoy, Celia Abad disputa los campeonatos nacionales de Irlanda que tienen lugar en la estación italiana de Kronplatz. Posteriormente regresará a su Jaca natal para concluir su preparación de cara al Campeonato de España Absoluto, donde su objetivo es "ganarlo. Voy a por ello. Estoy muy motivada después de estas carreras en Italia donde he competido contra mujeres con un gran nivel. Estoy muy contenta y con muchas ganas de competir en el campeonato de España".

Ahora va poniendo final a su primer ciclo de preparación en Italia, aunque según asegura Celia Abad "no será el último. Ha sido, sin duda, mi mejor invierno. He tenido unas condiciones de entrenamiento y de competición mejor que nunca. Estoy muy agradecida a todos los patrocinadores como Fundación Caja Rural de Aragón, Huesca La Magia, Rodi e Intersport Jorri porque gracias a ellos he podido realizar este programa de tanta calidad".

Su temporada hasta ahora la califica como "muy buena aunque la próxima será mucho más ilusionante. Es temporada olímpica. Llegan los Juegos de Pekín y estoy muy motivada e ilusionada para afrontar la preparación física y el trabajo que realizaré este verano en Chile donde llevo idea de permanecer durante dos meses y competir allí mejorando el ranking mundial y sellando la clasificación olímpica".