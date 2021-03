‘I AM STEM’, una guía, una herramienta para descubrir tu talento

'I AM STEM’ es, además de un juego de palabras entre IAM (Instituto Aragonés de la Mujer) y STEM (Sciece, Technology, Engineering y Mathematics), el título de la ‘Guía para la promoción de las profesiones científicas y tecnológicas’, editada por el IAM y la Consejería de Ciencia del Gobierno de Aragón para fomentar y despertar este tipo de vocaciones entre las estudiantes de educación secundaria –de 12 a 16 años–. Y también es la confirmación de que tanto las chicas como los chicos están capacitados para cursar estos estudios y centrar su vida profesional en ellos. Pretende ser una herramienta que contribuya a sacar a la luz el talento de las mujeres y lograr un equilibrio entre quienes trabajan en estos sectores. En la actualidad, el acceso de la mujer a los estudios STEM se sitúa en cifras inferiores a un 30%, por lo que el reto es claro: abordar entre todos la brecha de género.

La guía, que llegará a todos los centros de Educación Secundaria de Aragón, repasa la presencia de las mujeres en la historia de la ciencia y los numerosos avatares que muchas de ellas sufrieron para conquistar su derecho a estudiar, primero, y para hacer valer sus investigaciones en un mundo tradicionalmente por los hombres, después. Rescata, además, figuras importantísimas por su contribución a la investigación y a la ciencia, pero invisibilizadas durante siglos, como la matemática, astrónoma y filósofa del siglo IV, Hipatia, que ya entonces reclamaba «el derecho a pensar para las mujeres». Entre ellas, destacan, por ejemplo, la madre del álgebra abstracta, la alemana Emmy Noethe; Marie Curie, la primera mujer en recibir el Premio Nobel; o la matemática francesa Sophie Germain, autora del teorema que ahora lleva su apellido, pero que durante años tuvo que firmar sus trabajos con el sobrenombre de Monsieur Le Blanche. Pero hay más, mucho más: ejemplos de mujeres aragonesas líderes, que trabajan actualmente en campos vinculados a la ciencia y a la tecnología, experimentos para hacer en clase, películas, libros, webs, actividades... Os lo contamos.

Lecturas ConCiencia

Tratamiento recomendado para la biblioteca del centro o de aula. Esta sección persigue reforzar el interés por la ciencia y la tecnología, además de desarrollar un sentimiento de eficacia y confianza en las posibilidades propias. Divulgación científica, ensayo, crítica, libros de consulta, biografías... Una excelente recopilación bibliográfica –‘Bulos científicos’, ‘Las calculadoras de estrellas’, ‘A vivir la ciencia’...– con el análisis de cada obra propuesta y pequeños ‘empujoncitos’ (reflexiones) para animar a la lectura, como: «La belleza de las matemáticas solo la descubren los más pacientes» (Maryam Mirzakhani) o «¿Quién dijo que las chicas no eran de ciencias?»...

Actividades ConCiencia

Una guía de consulta rápida sobre proyectos, actividades y recursos que ofrecen entidades públicas y privadas para acercar los estudios STEM al alumnado y también a sus familias. Encontraréis todo tipo de iniciativas para todas las edades, con sus datos de interés para poneros en contacto, asociaciones para encauzar vuestros intereses, centros de investigación, de exposiciones...

www.ConCiencia

Este apartado abre ventanas a un mundo casi infinito de propuestas, información y divulgación científica, juegos, lecturas y material audiovisual variado e interactivo. Encontrarás webs nacionales –‘11 de Febrero: Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia’, ‘Valpat, Robótica y Tecnología, diviértete en You Tube’– e internacionales –‘Girls 4 Science’, ‘Girls who code’, ‘Women Teck, Asociación Mujer y Tecnología’...–, todas ellas con sus códigos QR de acceso. Y, además, una selección de artículos que te harán pensar. Por ejemplo: ‘¿Por qué no hay más mujeres en ciencia y tecnología?’.

F=mc2 (Futuro=mujeres científicas al cuadrado)

La fórmula de protección ante estereotipos de género. En su composición aparece la historia de diez aragonesas líderes, que trabajan actualmente en campos vinculados a la ciencia y a la tecnología. Testimonios de mujeres que dan clase, miran por un microscopio, buscan la materia oscura, participan en la invención de nuevas tecnologías, hacen ciencia, matemática, ingeniería... Aragonesas como Concha Martínez Pérez –doctora en Matemáticas– o Biola M. Javierre Martínez –doctora en Biología Molecular y considerada una de las 15 investigadoras más prometedoras del mundo–...

La cara oculta de la Luna

En esta sección se refuerza el poder de construcción de un futuro mejor (F=mc2) (Futuro=mujeres científicas al cuadrado), añadiendo un nuevo componente: la historia. Se distinguen tres periodos: antigüedad, ciencia clásica y ciencia moderna. Los hombres que han dedicado su vida a la ciencia han estado siempre en la cara visible de la luna, mientras las mujeres eran socialmente ubicadas en la cara oculta;de ahí la metáfora que da título a esta sección. Un repaso por los nombres de grandes mujeres, como Margarita Salas, que han contribuido al avance de la humanidad.

15 experimentos

El antídoto al pensamiento clásico de la autoexclusión. No, la ciencia no es demasiado difícil, es interesante y también puede ser divertida. En este apartado, encontraréis 15 oportunidades para practicarla, 15 experimentos para hacer en clase con el alumnado y pensados especialmente para disfrutar y discurrir con la ciencia :‘La bolsa mágica’, ‘La cama del faquir’, ‘El clip prodigioso’, ‘El equilibrista imposible’, ‘Tinta invisible’, ‘Circuitos de plastilina’, ‘Atrapa un Arcoíris’, ‘Microscopio Láser’...

Cine y televisión

El cine y la televisión son un sistema de protección social contra el desaliento para estudiar carreras STEM. Incluye elementos para el desarrollo de posiciones críticas respecto a los sesgos de género. Busca promover el interés, el compromiso y el rendimiento académico. ‘Ágora’, Avatar, Interestellar’, ‘Lisa Simpson’, ‘La reina de África’... Un montón de películas llevadas al cine y a la televisión, series y documentales sobre el tema. Y cada película con su ficha explicativa y con indicaciones y datos para reflexionar.

