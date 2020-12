Alfonso Solans: "La sociedad y la actividad económica volverán a ser lo que han sido y más"

El empresario zaragozano Alfonso Soláns tiene claro que hay luz al final de la pandemia y que los aragoneses saldrán de esta crisis con más fuerza. Pero también es consciente de que no hay que esperar a que pase la tormenta. "Hay que seguir y seguir y seguir y no dejarse intimidar por esa nube que nos cae encima", dice respecto a la actitud con la que afrontar estos tiempos de incertidumbre.

Este año 2020 va a ser para olvidar.

Es un año que deseamos olvidar, pero del que tenemos que aprender. Hay que aprender a vivir en un mundo distinto. En 2021 esta pandemia va a continuar, esperemos que por poco tiempo gracias a las vacunas. Hay que volver a la situación anterior sin olvidar lo que hemos padecido. Y no pararnos.

¿Qué hemos aprendido?

Por un lado, solidaridad. Ser solidarios es algo que quizá se nos había olvidado. No somos el ombligo del mundo, sino que vivimos en un entorno en que los demás sufren y tenemos el deber de pensar en todos ellos.

¿Qué se pudo hacer mejor?

No quiero hablar de las decisiones políticas, porque es difícil. No sabíamos nada de lo que ocurría en China. Con la lección aprendida, el confinamiento se debería haber llevado a cabo el primer día. Los orientales aplicaron medidas que aquí se pusieron en marcha un poco tarde. No culpo por la tardanza, pero es un hecho.

¿Cómo lo han vivido sus empresas?

Pues de una manera horrible. Cualquier negocio vive el día a día, produce un valor añadido día a día, factura día a día y de repente lo paralizas. Ha habido que poner en marcha medidas financieras para sobrevivir.

¿Empieza a remontar la situación?

Hemos estado mucho tiempo encerrados en casa, lo cual nos ha cambiado el hábito de consumo.Esa masa económica que iba a unas cosas la ahorramos y la dedicábamos al hogar. En ese sentido, Pikolin se está beneficiando. Con el comienzo del verano ha habido un aumento del consumo en varios sectores, como el del electrodoméstico y el hogar.

¿Se producirá esa recuperación en V?

De letras no entiendo. Paulatinamente habrá una recuperación de los hábitos del consumidor. Todo dependerá de la famosa vacuna. Ahí se verá si termina una palabra clave: incertidumbre. En el segundo semestre de 2021, veremos una España más tranquila, de pincho de tortilla a media mañana, de caña al salir de trabajar, de esa alegría de fin de semana de ir a la playa o la montaña… Se normalizará la vida.

¿Qué deberían hacer las administraciones públicas?

Antes de que cierren las empresas, la administración debería endeudarse. Más vale un enfermo que seguro tiene cura, como la administración, que miles de individuos y empresas que pueden cerrar. Salvemos a la empresa para salvar a los que dependen de ella.

¿Qué tienen que hacer las empresas?

Hoy aguantar financieramente y llenar el granero. Y luego no quedarse en su casa. Nosotros hemos conseguido este año culminar un proyecto comercial en el que llevamos trabajando un montón de años. Y nos decían: «¿Vais a abrir el área comercial de La Torre Outlet?». Pues sí. Hay que seguir en la brecha y no encerrarnos.

¿Qué espera de la Navidad de 2021?

Fuegos artificiales y gente en la calle, con prudencia, porque no sabemos lo que va a ocurrir. Pero esto no puede durar toda la vida. Saldremos, algunos se quedarán por el camino, que es lo que más siento, otros saldrán tocados, pero la sociedad y la actividad económica volverán a ser lo que han sido y más.