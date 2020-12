Carolina Darias: "Yo no noto frío en Calamocha"

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, empatizó este jueves con Calamocha desde que puso el pie en esta localidad. O eso se desprendió, al menos, de los muchos halagos que dedicó a la capital del Jiloca turolense.

La mañana era gris y reinaban unos escasos 8,8 grados de temperatura en la ciudad más famosa de España en cuanto al frío se refiere, pero Darias, pese a haber nacido en las cálidas Islas Canarias, no sentía el helado ambiente. "Yo no noto frío, lo único que siento es mucho calor y entusiasmo", afirmó con una gran sonrisa.

Y se mostró, sin reparos, devota de San Roque, patrón de la localidad, tras haber conversado con el alcalde, Manuel Rando, y oír de su boca cuáles son las principales tradiciones de Calamocha. La ministra expresó su deseo de que el verano que viene se pueda celebrar el Baile de San Roque por las calles de la capital del Jiloca –suspendido en 2020 por la pandemia– y rogó ser invitada a presenciar este acto singular, declarado Fiesta de Interés Turístico en Aragón, que tiene su origen en 1885, cuando el municipio sufrió una epidemia y le ofreció al santo un baile por su protección.

"Si tienen a bien invitarme, estaré encantada de venir; ver a 200 personas bailando por la calle será el mejor signo de que volvemos a la normalidad", dijo Darias.

No fue casual la elección de Calamocha como sede de la firma del Fite 2020. "Responde al interés del Gobierno de llegar donde antes no se llegaba; me importan todos los territorios y hoy Calamocha está en el mapa", explicó. También es cierto que estos fondos incluyen 2 millones de euros para urbanizar el polígono en el que está previsto se instale una industria cárnica que creará 1.000 empleos. Con lambán, acompañaron a la ministra la consejera de Presidencia, Mayte Pérez; la delegada del Gobierno en Aragón, Pilar Alegría; y el vicepresidente de la DGA, Arturo Aliaga, quien destacó la importancia del Fite en un año «lastrado» por el covid.