Las mujeres del medio rural soportan hasta 20 años de violencia de género

Las mujeres del medio rural pueden soportar hasta veinte años la situación de malos tratos en el hogar, fundamentalmente por falta de independencia económica, a lo que se suma la soledad en la que lo viven, el desconocimiento de sus derechos o la dificultad para acceder a los recursos con que cuentan para hacer frente a ello.

Son algunos de los datos extraídos del primer estudio sobre la violencia de género en el medio rural elaborado por la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) para la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y que analiza las particularidades de la violencia de género producida en el medio rural, más elevado que en el urbano y donde este colectivo presenta una situación de "especial vulnerabilidad".

No se trata de un estudio estadístico sino de la percepción que tienen las mujeres de este ámbito sobre la violencia de género, ha explicado en una rueda de prensa telemática Carolina Llaquet, representante de Fademur en Aragón, una de las Comunidades elegidas para el estudio junto a Andalucía, Extremadura, Galicia, La Rioja, Castilla-La Mancha y Castilla León.

El estudio ha consistido en la realización de 167 encuestas a mujeres, 333 a profesionales (personal de servicios sociales y sanitarios, jurídicos y judiciales y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado) y otras 23 entrevistas en profundidad a víctimas de violencia machista.

Al no ser datos estadísticos, las conclusiones no se pueden desglosar por Comunidades autónomas, ha explicado Llaquet, quien, no obstante, ha asegurado que los problemas de las mujeres en el medio rural son similares en todas las regiones y, en el caso concreto de Aragón, por ejemplo, se encuentran con la necesidad de desplazarse de su municipio a otro que puede distar hasta 30 kilómetros para recibir asesoramiento, debido a la dispersión geográfica que presenta este territorio.

La iniciativa forma parte de una campaña de sensibilización que la organización está desarrollando en todo el territorio gracias al programa Cultivando Igualdad, apoyado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, que incluye el spot 'En un pueblo todo se sabe. O no' y la campaña #HazQueSeSepa, entre otras iniciativas.

El problema, como refleja el anuncio, es que en un pueblo los vecinos conocen quiénes son cada uno y hasta anécdotas llamativas de su vida pero nada de lo que ocurre a nivel privado. La violencia la perciben "como un problema doméstico, no social", que viven en silencio y soledad, ha incidido Llaquet.

Desde Fademur han constatado la necesidad de prevenir desde las edades más jóvenes y es por lo que una de las medidas de la campaña es el desarrollo de talleres con adolescentes en los institutos y comarcas sobre roles machistas o sexuales, pero también para formar a profesionales.

Asimismo, se va a impulsar la firma de compromisos por parte de los municipios con la cultura de igualdad y la creación de una Red de Espacios Seguros, puesto que uno de los temores de las víctimas es que se conozca su situación por la falta de anonimato.

Según Llaquet, en el medio rural las mujeres no disponen de recursos especializados, desconocen sus derechos y los recursos que tienen, a lo que se suma una dificultad para que se cumplan las órdenes de alejamiento de sus maltratadores respecto de la víctima.

Además de trabajar para lograr la independencia económica de las mujeres, desde Fademur también han subrayado la necesidad de más apoyo no solo a las víctimas, sino también a sus hijos.