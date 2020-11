El perro Baby y la gran labor docente del Hospital Veterinario (exclusivo)

La Escuela Veterinaria de Zaragoza ya era un referente en su materia en la capital. La historia del perro Baby puso en valor el trabajo de los profesionales, que actualmente se plasma en el Hospital Veterinario, referente en la docencia.

El periodista de HERALDO Emilio Colás dedicó el 26 de noviembre de 1933 un amplio reportaje a un perro llamado Baby, que se hizo famoso en aquella época en la calle de Las Armas de Zaragoza -donde vivía junto a sus dueños Paco Marín y su mujer Resurrección Monreal- porque acabó acudiendo solo a que le curaran de sus heridas en la Escuela de Veterinaria. El popular can fue atropellado por un camión en el Coso cuando acudía a casa junto su amo. Tras el accidente, un veterinario amigo de Paco le examinó y le enyesó la pata dañada.

"Pero he aquí que un día saltando de una cama al suelo se le engancha la pata enferma entre los hierros del jergón y esta vez la fractura es más seria", informaba el periodista. Fue entonces cuando la dueña de Baby le llevó a la Escuela de Veterinaria. "A este perro si quiere usted que viva, y no le importa que sea cojo, habrá que operarle", le dijeron los veterinarios. Al segundo día que tenía que acudir con él a que le curasen, la mujer se llevó la sorpresa de ver al can bajando solo las escaleras de casa y encaminarse al centro. "Cuando ella llego allí, ya salía Baby del ‘cuarto de los remiendos’ tan campante. Y con su patita coja se dirigía al puesto de la vendedora de chucherías para que le entregase otra rosquilla", indicaba Colás. Un día sin otro y durante 15 días, el perro hizo solo el itinerario de la calle de las Armas hasta la Escuela de Veterinaria y vuelta a su hogar. "Cuando llega a la calle, chicos y grandes le rodean. Se ha hecho famoso en el barrio y todos le quieren".

Intervención quirúrgica a un animal en el Hospital Veterinario Hospital Veterinario

La labor docente del Hospital Veterinario

Sesenta personas trabajando -entre profesores, personal en formación y personal de administración y servicios y de apoyo clínico-, seis quirófanos, tres salas de radiología y diez consultas de distintas especialidades evidencian la importante labor que realiza el Hospital Veterinario de la Universidad de Zaragoza, ubicado en la Facultad de Veterinaria. "Tiene dos partes diferenciadas: la de grandes animales (caballos) y la de pequeños animales (perros, gatos y animales exóticos). Nuestra finalidad es fundamentalmente docente; sin el hospital sería imposible que nuestros alumnos aprendieran a ser veterinarios. Tenemos más de 150 residentes egresados de todos los años que el hospital lleva en funcionamiento", indica su directora María José Martínez.

Creado en 2003, el Hospital Veterinario integró todas las especialidades en un mismo edificio y al personal en una única estructura. "En la Facultad ha habido clínicas desde hace muchos años y el hospital fue la evolución de las mismas", explica la directora.

Abierto 24 horas los 365 días del año, el centro cuenta con servicio de urgencias y hospitalización. Además de la formación que se imparte a los estudiantes, al centro llegan animales de propietarios particulares y los que son remitidos por otros veterinarios.

Entre los animales más curiosos que han atendido estos años figuran cachorros de tigre, elefantes, camellos, un oso, un león e incluso canguros. "En las Fiestas del Pilar, el circo acampaba delante de la facultad y aprovechaban para que revisáramos a los animales. También recuerdo el caso de una puma hembra de un dueño particular", rememora Martínez, quien destaca los avances que ha habido tanto en las técnicas de diagnóstico ("sobre todo por imagen; hemos pasado a radiología digital, se ha popularizado el uso de la ecografía y también los tac o los escáneres", afirma) como en las quirúrgicas ("sobre todo la cirugía mínimamente invasiva y la anestesia inhaladora").

Por su parte, el decano de Veterinaria, Manuel Gascón, resalta que dicha facultad está acreditada a nivel europeo por la Eaeve (Asociación Europea de Establecimientos Veterinarios). "Es un sello de calidad importante que lo que hace es evaluar la calidad de la docencia, de la clínica y de la actividad que se hace en el Hospital Veterinario (si cumple urgencias de 24 horas y todos los temas de bioseguridad)", dice.

