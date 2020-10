José María Arilla: "La Virgen del Pilar es la Virgen de todos los españoles"

¿Qué hace un aragonés de Uncastillo presidiendo la Federación de Casas Regionales?

No es la primera persona que me lo pregunta. También me lo dijo el exalcalde de Córdoba, Herminio Trigo. Le respondo con las mismas palabras que le dije a él. Soy aragonés, pero desde hace 50 años estoy enamorado de mi mujer, Iluminada Muñoz, que es de Valsequillo (Córdoba), y de su tierra, que es Andalucía. Desde hace más de 30 años soy directivo en la Casa de Andalucía. Esta entidad me presentó para presidente de la Federación en marzo de 2017. Y salí elegido. Por cierto, soy el primer presidente aragonés desde que la Federación de Casas Regionales se fundó en los años sesenta.

Salió elegido entre las más de ocho mil personas que integran el colectivo.

Ese es el número aproximado de afiliados. Si añadimos a familiares y simpatizantes, la cifra es muy superior. En Zaragoza hay alrededor de cien mil personas que han nacido fuera de Aragón.

El dato merece un subrayado.

El hecho de que prácticamente todas las regiones de España tengan casa regional en Aragón obedece a esta razón, además del carácter acogedor de los aragoneses. Hay 13 casas regionales, más las dos provinciales de Teruel y Soria, y la de la ciudad de Melilla.

La covid también les ha aguado las fiestas…

A todos. Y todos entendemos que la suspensión se trata de una razón irrebatible de fuerza mayor. Nosotros también hacemos una llamada a la responsabilidad.

Zaragoza, sin su Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar…

Es una imagen tradicional, que llega a lo más profundo a todos los aragoneses. Y a todos los españoles, porque la Virgen del Pilar es la Virgen de todos los españoles. En la Federación, un valenciano siente devoción por la Virgen de los Desamparados, igual que un andaluz por la Virgen del Rocío; pero los dos también sienten muy adentro a la Virgen del Pilar. Mire, por ejemplo, aquí en la sede tenemos a la Virgen del Rocío y a la Macarena; pero también la imagen de la Virgen del Pilar.

Y bien visible.

Por supuesto. También tenemos más espacios en la casa relativos a Andalucía, como el rincón taurino El Mentidero. Ahí ve la fotografía del gran Curro Romero.

A la izquierda de Rafael de Paula y de Antoñín Castilla.

Exacto. También tenemos un tablao para bailar sevillanas. Todo relacionado con la Casa de Andalucía; pero, por supuesto, que no falte la Virgen del Pilar.

Duele la suspensión de la Ofrenda de Flores, pero también la de la Ofrenda de Frutos.

Muchísimo. Las casas regionales se vuelcan con la Ofrenda de Frutos. Al menos hemos rescatado el fin benéfico, donando los alimentos a entidades sociales. El año pasado se donaron 7.800 kilogramos de alimentos. Esto año, bastante más: 10.600.

¡El coronavirus no puede con la solidaridad de los aragoneses!

Las agrupaciones se han acercado hasta la Hermandad del Refugio, donde se distribuyen a varios comedores sociales: los del Carmen, San Antonio, San Juan de los Panetes, Hijas de la Caridad y la propia Hermandad del Refugio.

No habrá el colorido de la Ofrenda de Frutos, pero se mantiene su componente solidario.

Haremos una pequeña ofrenda el día 13 a las 12.30 con el arzobispo, el alcalde y el hermano mayor del Refugio. El colorido de la Ofrenda de Frutos, con todos los trajes regionales de España desfilando hacia el Pilar, quedará para el año próximo. La ofrenda se vivirá en nuestros corazones.