Badiola: "El virus ha intensificado sus mecanismos de transmisión y se propaga más rápido"

El catedrático y director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza, Juan José Badiola, ha considerado que la gestión de la pandemia del coronavirus en Aragón "se está haciendo bien" ya que "muchos de los casos detectados son fruto del rastreo" y son asintomáticos, un hecho que "no está sucediendo en otras Comunidades autónomas".

En la inauguración, este lunes, 27 de julio, de un nuevo laboratorio en el Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes, en el que se van a realizar pruebas para posibles aplicaciones industriales y empresariales que garanticen la seguridad de los consumidores frente a la COVID-19, Badiola ha asegurado que detectar a personas infectadas fruto de una investigación de rastreo "es muy positivo".

Por su parte, el investigador del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, del Instituto de Nanociencia de Aragón y director de dicho laboratorio, Julián Pardo, ha explicado que la proporción de personas ingresadas en hospitales respecto a las que no lo están "es mayor en otras zonas respecto a Aragón". Esta confusión de datos, ha señalado el Pardo, se da por el "margen" que tienen las Comunidades autónomas para reportar sus casos.

Asimismo, Badiola ha manifestado que el virus podría estar siendo "más virulento ahora", contrariamente de lo que se piensa puesto que "la cepa del virus ha intensificado los mecanismos de transmisión y se propaga más rápido".

Ante esta cuestión, Pardo ha matizado que la virulencia no solo se mide por la capacidad de propagación, sino también, y principalmente, por la gravedad del paciente. Ante esta situación, ha aclarado que ahora se transmite más rápido, pero sus manifestaciones en la salud de las personas no son tan graves, lo que quiere decir "que el virus se está adaptando a la especie", por lo que, hasta dentro de un par de semanas, "no se podrá saber si es más virulento que antes o no".

Una de las posibilidades que se baraja es que se esté dando una situación "similar" a la de los meses de enero y febrero de este año, cuando "hubo transmisión comunitaria". No obstante, Pardo ha indicado que "a día de hoy, tenemos más conocimiento del virus" y, por eso, a diferencia de dicho periodo, "no ha llegado todavía a las personas vulnerables y éstas se protegen y están concienciadas".

Pardo ha concluido que, "aunque podamos estar en un estadio anterior, no hay que alarmarse más" porque "sabemos que virus está y podemos tomar las medidas adecuadas".