Mercado negro de citas previas con Extranjería: "Son 50 euros cada una"

“Dime el trámite que quieres hacer. Necesitaré tu NIE, nombre completo, fecha de caducidad y país de nacimiento. Con eso te consigo una cita en Zaragoza, aunque no sé para cuándo. El precio es de 50 euros cada una”. Las palabras corresponden a un ‘conseguidor’ que, a través de una conocida web de compraventa de productos de segunda mano, ofrece sus servicios a aquellos extranjeros que necesitan hora para renovar u obtener por primera vez un documento en sede policial. Mediante una conversación vía Whatsapp, el cuentapropista se muestra conocedor de los entresijos para la obtención de una entrevista y se compromete con el interlocutor a venderle una".

Porque no es nada sencillo conseguirlas. Así lo expresa el abogado zaragozano Álvaro Villacampa, especializado en asuntos de extranjería: “Nos bombardean a diario para conseguir citas, recibimos más llamadas por ese motivo que para iniciar procedimientos y tenemos a una persona que prácticamente se dedica a ello. Eso sí, nosotros no cobramos por ese servicio. Es un coste que no repercutimos en el cliente, pero que soportamos”.

Los ciudadanos de origen extranjero precisan al llegar a España de distintas documentaciones en función de lo regular de su situación o de sus planes de futuro. Estos trámites se realizan bien a través de Extranjería o de la Policía Nacional. Es en este segundo ámbito donde los interesados llevan tiempo encontrándose con el muro del sistema. “El cuerpo policial se encarga de la gestión de documentos como la Tarjeta de Identificación de Extranjeros (TIE), una labor que realizan siempre con eficacia. El problema es que la web prácticamente nunca expide citaciones. En el despacho tenemos un montón de expedientes cumplimentados, pero bloqueados por este motivo”, lamenta Villacampa.

Esto, ahonda el jurista, “deriva en un mercado negro, como ya vienen advirtiendo desde hace tiempo compañeros de Madrid y Barcelona, donde los ‘conseguidores’ están pidiendo cantidades que superan los 400 euros por un trámite que, en origen, es gratuito”. HERALDO ha intentado desde hace una semana obtener cita a través de la plataforma web habilitada por el Gobierno. El mensaje de respuesta siempre es el mismo: “En este momento no hay citas disponibles. En breve, la Oficina pondrá a su disposición nuevas citas”. La situación fue empeorando a lo largo de la crisis del coronavirus.

Anuncio de un conseguidor de citas previas en un portal de internet. Heraldo

Este periódico también se ha puesto en contacto con dos personas que anuncian la venta de citaciones, servicio que tramitan a través de Whatsapp sin un sustento legal detrás y sin ofrecer factura. “Su trabajo, como poco, choca con la legalidad. No hacen un tratamiento correcto de los datos personales, no tienen, como sí tenemos los abogados colegiados, un seguro de responsabilidad civil. Quienes se dejan asesorar por ellos están fiando su futuro a una persona que no ofrece ningún tipo de seguridad jurídica”, denuncia el responsable del bufete zaragozano Extranjería 24h, que pide “mejoras en el servicio de citas” para que no queden en manos de “esos pocos que actualizan la web cada pocos minutos para acapararlas todas”.

Fuentes policiales consideran que el embudo en el sistema responde "al mal uso que algunos usuarios, que no acuden cuando son citados e impiden que otros ciudadanos puedan ser atendidos".

La gestiones más demandadas en la oficina policial son las relacionadas con la TIE, documento válido para abrir una cuenta bancaria o firmar un contrato laboral. Además de ese servicio, los funcionarios del cuerpo policial tramitan las solicitudes y renovaciones de asilo, cartas de invitaciones, certificados de residencia, entre otros.