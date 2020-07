Calatayud y Jiménez Schuhmacher abogan por la unión de investigadores y clínicos para avanzar en la sanidad

"Si no tenemos la unión de investigadores y clínicos iremos mucho más despacio en los avances sanitarios". Esa es una de las principales conclusiones de la videoconferencia de la Fundación Ibercaja que han protagonizado este jueves, Alberto Jiménez Schuhmacher, investigador y jefe del grupo de Oncología Molecular del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón (ISS), y Juan Calatayud, neurocirujano, jefe de servicio del hospital Clínico Lozano Blesa y coordinador del grupo de investigación asociado al IIS. Así, Jiménez Schuhmacher ha señalado que "la investigación de hoy es la medicina de mañana, pero la investigación biomédica de mañana necesita dialogar con la medicina de hoy". "Desde que empiezo a tener más interacción con los clínicos, cómo han cambiado las líneas de investigación", ha añadido. Ambos han defendido la necesidad de grupos multidisciplinares.

Por su parte Calatayud ha abogado por "contar la verdad" y decir que "los médicos vamos a intentar resolver sus problemas y que los gobernantes deben intentar poner medios para la investigación y para la asistencia sanitaria del día a día". "Estamos un poquito obsoletos tecnológicamente y vamos a tener unos años de obsolescencia, no programada pero sí real que nos está afectando", ha lamentado Calatayud. Asimismo, ha lamentado que debido a la pandemia de la covid-19 se han dejado de atender otras patologías. "Estaban ahí y necesitaban ser atendidas. Ahora la presión se nos ha multiplicado. Deberíamos haber dispuesto de los medios para atender a esas personas que no tenían la enfermedad", ha añadido. A pesar de ello, ha defendido las actuaciones de los sanitarios durante la pandemia. "Tenemos una buena sanidad porque tenemos unos excelentes sanitarios. Y lo hemos demostrado. No podemos pasar de héroes y villanos en dos días. Los médicos sabemos lo qué tenemos que hacer y mis compañeros en primera línea han tomado las decisiones correctas siempre pensando en el beneficio del paciente", ha afirmado. "Lo hemos pasado mal porque no había materiales, pero todos los médicos del sistema de salud se han dejado la vida en la asistencia a la covid", ha asegurado.

Jiménez Schuhmacher ha puesto en valor "la respuesta global" de la ciencia frente a la pandemia y se ha preguntado si la covid-19 salvará a la ciencia. "La ciencia nos salvará de la covid-19 y esperemos que al revés también y se haya generado esa conciencia. Son cuatro palabras las que necesita la ciencia: Presupuestos Generales del Estado", ha defendido. En este aspecto Calatayud ha defendido la colaboración público-privada. "Debemos permitir que las empresas nos ayuden. Tienen unas tecnologías que ahora mismo no llegamos y estamos escasos de recursos", ha argumentado. "Toda iniciativa privada que vaya en un beneficio social está dando un buen servicio a la sanidad y habrá que marcar que se tiene que dar con unos criterios y es lógico que el empresario que vaya a invertir tenga un beneficio, pero habrá que controlar cómo y qué servicio se da", ha añadido.

Jiménez Schuhmacher ha concluido animando a cuidar la educación y devolver esa cultura de esfuerzo: "El que se esfuerce tiene que ver que hay un tipo de recompensa. Espero que esta crisis mi hija se acuerde que a las 20.00 salía a aplaudir a todos los sanitarios y a la gente esencial. Si todos los los niños lo recuerdan la sociedad será mejor".