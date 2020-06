La Comarca de Somontano redimensiona el proyecto de la Oficina Comarcal de Turismo en Alquézar

La Comarca de Somontano de Barbastro sigue con su proyecto de construir una Oficina Comarcal de Turismo en el municipio de Alquézar para aprovechar todo el potencial turístico de la localidad medieval, con más de 180.000 visitantes al año, y tratar de que estas visitas también lleguen al resto del territorio. La que iba a ser la inversión más importante de la Comarca este año en uno de sus principales proyectos se modifica atendiendo a las circunstancias actuales marcadas por el coronavirus y la crisis económica que está generando, así como a un cambio de disponibilidad de la superficie a utilizar. Ello ha motivado la redimensión del proyecto de la Oficina de Turismo para que sea una realidad en 2021.

El nuevo inmueble pasará de contar con tres plantas a dos, y la totalidad de la planta baja será de uso exclusivo para la Oficina Comarcal de Turismo (el anterior proyecto contemplaba la cesión de la mitad de la planta calle al Ayuntamiento de Alquézar que cedió gratuitamente un solar en pleno centro del casco urbano). Tras el nuevo planteamiento del proyecto, propuesto por la Comarca y el Consistorio, el pasado jueves y en sesión plenaria el Ayuntamiento de Alquézar aprobaba por unanimidad renunciar a este derecho.

El nuevo proyecto pasará de 584.461 euros a 409.737 euros, una cantidad que desde Comarca se considera asumible para ejecutar la obra, teniendo en cuenta el impacto que puede sufrir la financiación dada la situación de crisis generada por la COVID-19. El proyecto inicial contemplaba un edificio de tres plantas y un total de 480 m2. Ahora la la superficie útil será de 320 m2, repartidas en dos plantas.

La Oficina de Turismo tendrá un equipamiento de vanguardia para poder ofrecer la mejor información al visitante utilizando los recursos que ofrecen las nuevas tecnologías. La primera planta, de la misma superficie, quedará diáfana y se estudiará posibles usos: congresos, jornadas, cursos, exposiciones, …

Para la Comarca de Somontano de Barbastro esta actuación es una prioridad especialmente en la actual coyuntura de crisis económica ya que se considera que puede ser un motor de desarrollo para reactivar un sector estratégico del territorio como es el turismo , además de tener un efecto positivo en otros sectores como el comercio, la agroalimentación, la gastronomía, muy perjudicados por la crisis del coronavirus “que ha puesto de relevancia la sinergia existente entre todos ellos”, según el presidente Daniel Gracia.

Su estratégica ubicación en Alquézar, catalogado como uno de los Pueblos Más Bonitos de España, con proyección internacional y diariamente en publicaciones especializadas, se justifica por ser una de las localidades que más visitantes recibe al cabo del año. En 2018, el 75,33% de las consultas en las Oficinas de Turismo de la Comarca de Somontano se atendieron en Alquézar, lo que supone 34.535 personas del total de 45.844. Según datos recogidos por el Observatorio Turístico del Somontano, el 98,45% de esos visitantes indicaron que su motivación principal era la propia villa de Alquézar. Un flujo de visitantes que se espera derivar, con esta nueva oficina, al resto del territorio, porque en ella se ofrecerá información de los atractivos turísticos de todo el Somontano. Estas acciones deben redundar en una prolongación de las estancias y aumento en el número de pernoctaciones, que acabe modificando al alza el volumen de negocio de la empresas implantadas en el territorio.

La consejera de Turismo y vicepresidente de la Comarca, María Morera, considera que la inversión en la Oficina Comarcal de Turismo en Alquézar “traerá beneficios para el resto de municipios de la Comarca porque permitirá divulgar todos los atractivos del territorio desde una localidad que recibe a más de 180.000 visitantes cada año. Será especialmente buena para Barbastro ya que los turistas tendrán la opción de poder conocer toda la oferta gastronómica, enológica, hostelera y comercial que ofrece la cabecera de la comarca, y sus atractivos turísticos culturales y religiosos”.

El presidente de la Comarca de Somontano de Barbastro, Daniel Gracia, considera que esta redimensión del proyecto “es una adecuación a los nuevos tiempos que estamos viviendo marcados por esta pandemia que ha traído una crisis económica que podría ralentizar la ejecución de proyectos tan importantes para nuestro territorio como esta oficina. Hemos optado por ser proactivos, responsables y prácticos. De haber seguido con el proyecto inicial éste no podría haberse llevado a cabo o prolongarse en el tiempo y de este modo puede ser realidad pronto”. Asimismo recalca que las partidas consignadas por el Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Huesca o el CEDER Somontano están condicionadas la ejecución de esta infraestructura y no pueden ser destinadas a otro fin: “De no emprender esta necesaria obra, perdemos una importante inversión en nuestra comarca que además va a ser el mejor instrumento para dinamizar la economía en torno a uno de nuestros puntales económicos y de desarrollo como es el turismo”.