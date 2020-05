Berta Sáez: "La crisis del coronavirus no cambia mis objetivos"

¿Cómo ha sido su primera día como rectora de la Universidad San Jorge (USJ)?

Muy atípico. Desde la designación el 19 de febrero las cosas han cambiado muchísimo. La circunstancia sanitaria que vivimos es la que es y todo parte de la base de la aceptación. Pero igualmente siento estos días como especiales ya que comienza mi rectorado. Siento la misma ilusión y las mismas ganas por llevar adelante este proyecto tan bonito que se me ha encomendado.

¿Qué tal lleva el teletrabajo?

Ha sido un primer día diferente, trabajando desde casa. Ya llevamos dos meses adaptados a esta nueva situación. El teletrabajo tiene sus aspectos positivos, pero también otros negativos, como la no desconexión:siempre hay un ratico más para algo. En mi primer día como rectora he presidido mi primer Consejo, he hecho varias acciones laborales, he recibido múltiples felicitaciones y muestras de cariño...

¿Alguna felicitación le ha hecho especial ilusión?

No me gustaría concretarlo en nombres. Han sido muchas y muy bien recibidas, tanto de instituciones como de familiares y amigos. Es la mejor forma de comenzar esta etapa.

¿Supone una responsabilidad añadida ser la primera rectora de una universidad aragonesa?

El hecho de ser la primera mujer supone un gran orgullo. Pero no creo que haya ninguna responsabilidad añadida por el hecho de ser mujer. Simplemente se trata de trabajar por un proyecto para hacer grande a esta institución.

¿El coronavirus ha alterado las líneas maestras de su programa?

Cuando una se plantea un proyecto estratégico a 3 o 5 años, no lo cambia porque es a largo plazo. Mantengo mis objetivos de que la USJ sea puntera, internacional, socialmente responsable y sostenible, que trabaje globalmente en red. Lo vamos a conseguir poco a poco, no será de un día para otro. Hoy toca sembrar y en el futuro recogeremos. Ahora nos toca adaptarnos. Los procedimientos para alcanzarlos no son los mismos que planifiqué en febrero, pero todo pasará por hacer pequeñas modificaciones.

Ha citado la educación ‘on line’, una apuesta que se antoja fundamental.

En febrero ya apostaba por integrar la formación ‘on line’ en la metodología docente en la USJ. Hoy, con la crisis sanitaria, hemos hecho necesariamente una adaptación a este formato en tiempo récord. Hemos conseguido que nuestros estudiantes hayan podido continuar con su formación académica sin paralizar ninguno de sus aspectos ni reducir la calidad de la misma en ningún sentido. Al contrario. Felicito a nuestros profesores y alumnos porque, tanto unos como otros, han demostrado su valía en una situación tan compleja.

¿Cómo intuye que se desarrollará el próximo curso?

No soy adivina y la situación es cambiante. La incertidumbre es total. Lo único que puedo decir es que, en la reunión mantenida esta misma semana en el Consejo Rector de Universidades Española, a la que acudí, se habló de una salida en modo bimodal. Lo más importante es velar por la seguridad de todos. La planificación del curso 2020-2021 estará marcada por las directrices que nos asignen las autoridades competentes. Nos adaptaremos de la mejor manera posible.

La investigación es otra de sus reivindicaciones. La pandemia actual todavía refuerza más ese mensaje.

La investigación es importante en todos los órdenes de la vida. En momentos como el actual todavía se pone más de manifiesto que la investigación básica tiene que ir de la mano de la clínica porque ayuda a planificar y mejorar todos los procesos médicos. Yo apuesto por una investigación con capacidad de transferencia que pueda contribuir al desarrollo económico y social de la Comunidad Aragonesa, de España y del resto del mundo.