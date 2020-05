Balcones llenos de flores para celebrar en Biescas una particular Feria de la Primavera

La Feria de la Primavera debía haber convertido este fin de semana a Biescas en una fiesta que gira en torno a la horticultura, jardinería doméstica y las plantas. Este año se iba a celebrar la onceava edición de una cita a la que cada año acuden cientos de visitantes. Pero como muchos otros eventos, se ha tenido que posponer al próximo año por la crisis sanitaria. No por ello, esta localidad del Alto Gállego va a dejar de celebrar este certamen, aunque sea de manera muy diferente. Para ello, el Comité Ferial y el Ayuntamiento pelaire han regalado a las familias de la Tierra de Biescas flores para que engalanen como cada año sus ventanas, balcones o terrazas.

“Sabemos que tendremos que anular o posponer otros actos programados por la situación que estamos viviendo, pero nuestra intención es intentar hacerlo de otra manera”, explica Nuria Pargada, alcaldesa de Biescas. Los vecinos han acogido muy bien esta iniciativa, ya que se han 300 flores entre los habitantes de Biescas y sus núcleos. Y además, se ha recibido una donación de claveles de una empresa zaragozana, que se han utilizado para hacer ramos y repartirlos entre los comercios que están abiertos “para que también puedan tomar parte de esta iniciativa” y se unan a la decoración floral.

El Comité Ferial, presidido por Nuria Pargada, tenía prácticamente cerrado el programa, el cartel y los expositores de la edición que debía haberse celebrado este año. "Pero lo guardamos todo para el año que viene", subraya Pargada. Además ha destacado la importancia que tiene este certamen en la zona. “Parece que todos los años es lo mismo, pero mucha gente aprovechaba para comprar este fin de semana en Biescas la planta para los huertos y las flores para decorar jardines y balcones”, añade. Todos los años llegan empresas de Barbastro, Francia, Sabiñánigo o Francia, entre otros, "y la gente de la zona no tenía que moverse para hacer sus compras, pero este año no saben dónde comprar la planta". Por ello, la alcaldesa destaca la importancia que tienen las Ferias de este tipo y el valor que hay que darles. Pero no sólo había flores, la miel era otra de las protagonistas "y muchas personas aprovechaban para comprar la miel de todo el año".