José Manuel Salguero: "Me encanta el cierzo y, además, nos libra de la contaminación"

¿Qué demonios es un cumulonimbus y desde cuándo lo sabe?

Cumulonimbus arcus, mammatus, incus, pileus... Son formaciones nubosas que estos días hemos podido ver por las tardes. Son nubes de tormenta que crecen mucho: pueden alcanzar los 20 kilómetros de desarrollo vertical y dejan fuertes aguaceros que pueden ir acompañados de granizo, abundante aparato eléctrico y viento racheado.

K. O. técnico y meteorológico. ¿Desde cuándo su interés por la ciencia?

Desde el cole. Siempre me han encantado las palabras complicadas científicas. Paralelepípedo es una de mis favoritas. La meteorología siempre me había llamado la atención: a fin de cuentas condiciona nuestro día a día. Pero no estudié física para ser meteorólogo, eso llegó después.

¿Cuántas vecinas le piden predicciones para el día que se casa la sobrina?

Si solo fueran las vecinas... ¡Y si solo fueran las bodas! Da igual lo que les diga, siempre acaban llevando huevos a las clarisas por si acaso.

¿Cómo está llevando el encierro? ¿Se sube por las paredes?

Los primeros días bien, pero ahora ya se me está haciendo muy duro. La pérdida de mi abuelo el día de San Jorge lo complicó todo mucho más. Además teníamos programa especial. Somos seres sociales y llevar casi dos meses solo no ayuda. Las videollamadas al comienzo eran divertidas, pero ya no me aportan nada.

¿Tiene alguna ventaja mirar al techo y no al cielo?

El balcón me está dando la vida. Casi que vivo en él. Leo, tomo el sol, hablo por teléfono, escucho música, hago el intento de tocar el ukelele, miro al cielo todo el rato, contemplo la calle sin más...

Sigue presentando a diario, ahora desde casa. ¿No le tienta hacerlo en batín y pantuflas?

Como únicamente se me ve de cintura para arriba presento en pantalón corto o de chándal y descalzo. Siempre voy descalzo por casa, dicen que es de gente creativa. En la tele la estilista siempre me meten la camisa por dentro. Ahora no lo hago. (¡Raquel, un saludo!). Llevo anotadas todas las partes de arriba que me voy poniendo para no repetir. Sí, en ese sentido, soy un poco presumido.

Siendo extremeño, ¿qué le enamoró de Aragón para quedarse por estos lares?

Salí de Villafranca de los Barros (Badajoz) con 18 años para estudiar Física en Madrid y de ahí me fui a Barcelona a hacer el máster. Estaba estudiando oposiciones para la Aemet y me llamaron para poner ‘Esta es mi tierra’ en marcha. Y a lo que vamos.... El cierzo, me encanta. Hay gente que lo odia pero adoro sentir el viento con fuerza en la cara y, además, nos libra de la contaminación.

¿Conoce los ‘pueblos ocultos’ que adivinan los espectadores?

Antes sabía la comarca y ubicarlos en el mapa, pero ahora los conozco mucho más (yo y todos). Me encanta conocer lugares nuevos, tengo una curiosidad por todo innata.

En ‘Aragón en abierto’ le ha tocado hacer mil cosas extrañas...

Recuerdo un zumo de sandía que hicimos usando de batidora un taladro y una percha. El objetivo era no manchar nada. Casi lo logramos pero cuando ya habíamos terminado la sandía terminó por los suelos. Podríamos hacer un libro con anécdotas...

¿Algo bueno y algo malo de apenas salir a la calle?

Echo en falta a la gente con la que comparto mi día a día, las escapadas de fin de semana, viajes que han quedado en el limbo, abrazos pendientes... La ventaja es que soy alérgico y esta primavera aún no me he tomado ni un solo antihistamínico.

¿Hay algún fenómeno meteorológico que le atraiga especialmente?

Los calentamientos súbitos estratosféricos por todos los fenómenos meteo que se desencadenan después.

Entendido. ¿Qué nombre le pondría a una borrasca apocalíptica?

Drogon, como en 'Juego de Tronos'.