"Sin los ERTE, el desplome en el empleo habría sido mucho mayor"

"Hay que mantener los ERTE", asegura Daniel Alastuey, líder de UGT en Aragón. "El desplome en el empleo en Aragón y en España habría sido mucho mayor de no haber funcionado este mecanismo de flexibilidad", ha advertido el sindicalista, que ha pedido a las empresas que si se está poniendo tanto dinero público para descargarlas del esfuerzo de mantener a las plantillas mientras la actividad se recupera que luego sean corresponsables y mantengan ese empleo. "Salvamos a las empresas para salvar los puestos de trabajo", ha recordado.

Alastuey ha puesto el acento en que los datos de afiliación, comparando la media del mes de febrero con la de abril, supone 21.000 afiliados menos en Aragón y es "la hostelería la más castigada con 6.000 cotizantes menos, seguidos de servicios auxiliares a las empresas, otros 5.000 menos ("las ETT fueron las que en seguida destruyeron empleo", ha señalado), otros 5.000 puestos destruidos en servicios recreativos, culturales, educativos y personales y 2.000 más, pero más repartidos entre industria, transporte, construcción".

Unos datos, que según el máximo responsable de UGT Aragón, evidencian que "se ha destruido un 15% del empleo temporal: de los 750.000 puestos de trabajo menos en España, 600.000 son temporales y 40.000 indefinidos a tiempo parcial, lo que pone de manifiesto la precariedad de nuestro mercado de trabajo".

En este sentido, ha advertido de la necesidad de vigilar muy de cerca que todos los afectados por ERTE, en Aragón hay ya 106.826 afectados, pero a su juicio, llegaremos a los 140.000, mantengan su empleo y para ello, ha dicho, es fundamental, prorrogar la vigencia de los ERTE porque habrá sectores que por las restricciones que les han puesto no podrán recuperar la actividad en bastantes meses y es vital que puedan mantener los empleos y que no vaya más gente al paro", ha advertido. Por otra parte, ha pedido que el Gobierno apruebe ya un ingreso mínimo vital porque solo la mitad de los aragoneses en paro están cobrando algún tipo de prestación. "Es hora también" ha dicho de "pensar en que no todo el empleo de las personas que están en ERTE se va a poder recuperar" con lo que es necesario hablar de "pactos de reconstrucción" y buscar "sectores alternativos" como rehabilitación de viviendas, para poder crear empleo y recolocar a todas esas personas que ya no tienen trabajo. Al mismo tiempo, ha concluido, sería necesario arbitrar más medidas de apoyo para que se vaya poco poco reactivando el consumo y la actividad económica.