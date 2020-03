Los transportistas, hartos de que los prometidos equipos de protección no estén llegando

"Muy angustiados". Así están los transportistas de numerosas empresas del sector del transporte en Aragón que transcurridas dos semanas desde que se decretara el estado de alarma siguen trabajando sin disponer de equipos de protección. Lo denuncia Fernando Viñas, secretario general de la la Federación de Empresas de Transporte de Mercancías de Zaragoza (Fetraz): "La empresas están desesperadas. Llevamos tiempo, por distintos cauces, pidiendo a la DGA, que nos los consiga, y el ministerio de Transporte dijo que iban a llegar 9 millones de mascarillas, pero a día de hoy no tenemos nada".

"El cliente a la hora de descargar está pidiendo a nuestros conductores que lleven mascarilla y guantes, pero no disponen de ellos. A la Asociación no paran de llamar pidiéndonos que les consigamos, y lo seguimos intentando, pero no hay manera", indica Viñas. "Entendemos que los sanitarios son los primeros y después las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero los transportistas son un sector estratégico también", recuerda.

Eso sin contar, dice el secretario general de Fetraz, otro problema que están sufriendo los transportistas y es como prácticamente toda la hostelería está cerrada, "no tienen donde parar a comer ni siquiera a hacer sus necesidades", pero eso parece que se corregirá porque "el Gobierno ha sacado una orden obligando a determinadas estaciones de servicio a abrir y habilitando caterings para poder suministrar lo básico a los camioneros", comenta.

En la nota de denuncia enviada a los medios, Fernando Viñas recuerda que "los transportistas desean seguir cumpliendo con su deber, que no es otro que el de mantener el suministro que la sociedad reclama en estos momentos de gran dificultad" pero que se les tiene que dotar de equipos de protección".

"Es un clamor de nuestras empresas y empleados la desprotección con la que trabajamos y por ello la urgente necesidad de equipar a nuestros profesionales de los equipos de protección individual (mascarillas, guantes, gafas, geles, etc.) con los que reducir, de alguna manera, su exposición al contagio durante el desarrollo de su jornada laboral, antes de que podamos quedarnos sin conductores, poniendo en grave peligro la distribución de productos que son absolutamente necesarios para todos", concluye.

Equipos que venimos pidiendo desde el primer día a las Administraciones Públicas nacionales y autonómicas sin que hasta el momento nos los hayan proporcionado y a lo mejor cuando lo hagan será tarde.

Y dentro de esta situación, reclamamos que desde la Administración tanto Estatal como Autonómica, piensen en nosotros como un sector estratégico y apoyen nuestras demandas.