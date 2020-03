Un mensaje de un aragonés en China por apoyar a España es 'trending topic'

Juande Blasco, un zaragozano de 34 años que es profesor de chino, vive en Las Lomas, pero mentalmente sigue residiendo en China y más desde que se declaró la crisis del coronavirus en la ciudad de Wuhan, antes de que la OMS declarara emergencia internacional. Hace una semana, hablando con sus amigos chinos, con los que estuvo cinco años trabajando en una empresa de marketing, les comentó la posibildad de lanzar un mensaje a las redes sociales. Juande resumió en tres frases y 22 segundos toda una fraseología de la política de toda una semana: Primero, declaró que España estaba en una situación «muy grave» y los españoles «tenían que quedarse en casa»; luego agradeció a China su apoyo a España con la asistencia sanitaria; y concluyó diciendo que esperaba que este tipo de mensajes «por la unión y el apoyo mutuo, sean más virales que el propio virus». Subió el vídeo y logró ser 'trending topic' en unos minutos en las redes sociales y el pasado jueves lo destacó la televisión pública de China.

Redes sociales chinas cuando el mensaje del aragonés llegó a trending topic esta semana. Heraldo

«Como empezó la cuarentena en España estaba hablando con unos amigos chinos y se me ocurrió hacer un vídeo para explicar tu sentimiento respecto a China, aunque estaba tan lejos ahora para la gente de Europa», explicó Juande Blasco y grabó el mismo vídeo en castellano para los lectores del HERALDO.

Trabaja para Google e imparte chino en una academia de Zaragoza, pero Blasco confía en regresar a China como cuando trabajó de 2013 a 2018 en una empresa de marketing para asesorar a otras que vendieran su producción en Europa.

El traductor aragonés reconoce que en China también pasaron al principio por una fase de incredulidad e intentar tapar lo que estaba pasando, para «no alarmar a la sociedad». «El Gobierno se creyó capaz de controlarlo con sus propios recursos, pero este virus sorprendió a todos, primero a China, pero el problema es que España no aprendió de aquel desbarajuste que intentó taparlo y solo era una gripe, no un virus. Cuando era incontrolable, el Gobierno chino lo sacó a la luz», opinó.

El mensaje de ánimo del zaragozano Juan de Blasco a los ciudadanos chinos con motivo del coronavirus se ha hecho viral en este país asiático. grabado para HERALDO

Juande Blasco confía en que España siga la filosofía de Confucio, al seguir uno de sus dichos: “Aquellos que no tienen sentimiento de benevolencia hacia los demás no podrán aguantar largo tiempo ni una situación de escasez, ni una situación de felicidad. Aquellos que poseen esta virtud descansan en ella y aquellos que son sabios anhelan tenerla”. "Parece dicha para estos tiempos de angustia y compromiso social. Lo que hace dos meses creíamos una amenaza lejana se ha convertido en nuestra realidad", reflexiona.

Esta semana, Blasco nos concendió una entrevista a HERALDO por teléfono desde su vivienda en Las Lomas.

¿Cómo se convirtió en un defensor de la cultura china?

Soy especialista en estudiar China, su cutura y sus lenguas. Hay un movimiento entre los jóvenes que nos apasiona por distintos motivos y nos hemos convertido en una especie de observadores de ese país. Nos interesa por motivos económicos, culturales o ahora por el coronavirus. Nosotros somos puntos de referencia o puentes entre las dos culturas.

¿Siguió el origen del coronavirus en la ciudad de Wuhan?

Llevaba unos meses escuchando lo que pasaba en China e intentaba explicarlo aquí pero solo me contestaban diciéndome que solo era una gripe más, pero yo advertía lo que podría pasar si venía aquí porque no estábamos preparados.

¿Cuándo estuviste en China y lo estudiaste?

Yo hice Traducción, pero estudié chino allí. Hice un master de periodismo de viaje y me tocó cubrir China. Estuve en 2012 y como eran años de crisis aquí, me volví a China a la aventura para trabajar allí sin saber chino. Empecé como traductor en una empresa de marketing y fui ascendiendo hasta director en la división internacional. Ayudábamos a todas las empresas chinas para vender sus productos o visualizarlos en el mercado internacional, fuera de allí. Cómo prepararse su pagina web o explicarles como se vendía mejor en el mercado español o el ruso. Eran soluciones integrales, crear vídeos corporativos y una asesoría cultural.

¿Qué dijo en internet en chino para que tuviera tanta repercusión y llegara a ser 'trending topic'?

Como había empezadó la cuarentena en España estaba hablando con unos amigos chinos y se me ocurrió hacer un vídeo para explicar tu sentimiento respecto a China, aunque estaba muy lejos para la gente de Europa. Subí un vídeo, expliqué quién era, la situación que había en España y daba las gracias a China por cómo habían constituido un ejemplo para reaccionar. Agradecí que nos están mandando material médico y daba tanto ánimo

a China como a España. Lo subí en las redes chinas y se volvió en 'trending topic' en unos minutos.

¿Hace cuanto volvió de China?

Regresé hace dos años.

¿Cree que China lo afrontó mejor al principio que España, al no tomarlo tan en serio?

En China también pasó por una fase de incredulidad y de intentar tapar lo que estaba pasando. Veo un patrón humano al principio de que no quiere alarmar a la sociedad y el Gobierno se cree capaz que puede controlarlo con sus propios recursos, pero este virus ha sorprendió a todos. Primero a China y el problema es que nosotros no hemos aprendido de eso, de aquel desbajuste que intentó taparlo y que solo era una gripe, no un virus, haciéndolo firmar a unos médicos. Al final, cuando era evidente y era incontrolable, el Gobierno chino tuvo que sacarlo a la luz- Empezaron a destituir gente del Gobierno y se tomaron medidas de casi ley marcial, que es lo que hace falta aquí.

¿Ahora donde está y a qué se dedicas en Zaragoza?

Estoy en Las Lomas. Tengo 34 años, estoy trabajando para Google desde casa y luego doy clases de chino en una academia en Zaragoza, pero estos días aquí.

¿Los chinos están entregando muchas mascarillas en Aragón (empiezan a enviar test rápidos) y se están moviendo mucho?

Se están moviendo mucho los chinos ahora. Hace dos semanas estaban bastante desilusionados en general y muy preocupados por cómo gestionaba España la crisis. Muchos chinos que viven aquí han dejado el trabajo porque no se hacía la cuarentena y se volviero a casa con sus hijos. Hicieron ese paso antes que nosotros porque el Gobierno chino se lo recomendó y le hicieron más caso que al nuestro.

El primer médico que denunció esta epidemia murió contagiado…

En China ha habido un movimiento de muchos ciudadanos en contra del Gobierno que no se veía desde la plaza de Tiannamen. Ha sido increíble.

El presidente Pedro Sánchez ha reconocido que pidió a su homólogo chino ayuda médica.

China responderá porque se sienten responsables y culpables de lo que pasó allí. Es una visión "confudiana" de que es su problema también y están sorprendidos que en España se esté haciendo tan mal. Se va a dilatar.

¿Cuánto tiempo cree que acabará la cuarentena?

Más de un mes seguro. Cuando veo gente que se graban en Insagram andando por las calles de Barcelona como si no pasara nada es aplazar el final y alargarlo una semana más. Es increíble y absurdo. Hay que enfadarse e indignarse con los trenes masivos cuando se producían los contagios.

¿Volverá a China pronto?

Espero estar conectado siempre con China y tener algún negocio allí de enseñar la cultura española. No es un país fácil de vivir y volví aquí para aportar algo a mi Zaragoza querida.

¿En los cinco años que vivió allí lo conoció bien?

Sí, he visitado todo el país, salvo dos provincias.. Cuando estaba estudiando el master de periodismo de viajes me tocó ir a China y me quedé.