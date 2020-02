Protesta en Saica Flex pidiendo la readmisión de dos empleados despedidos

"Faltar un sábado al trabajo y menos alegando motivos para ello no puede ser causa de despido después de más de 30 años al servicio de una empresa. Por eso nos movilizamos hoy aquí para exigir su readmisión inmediata", ha señalado Fran García, de UGT Aragón tras participar esta mañana en la protesta. "Esta tarde habrá otra y no descartamos ir a más en la movilización si la empresa no los readmite", ha dicho.

La «readmisión inmediata» por parte de Saica Flex (la antigua Polibol) de «dos compañeros con más de 30 años de antigüedad y un expediente inmaculado» es lo que reclama este sindicato. «Nos parece muy grave e inaceptable que Saica haya rescindido el contrato de trabajo a dos personas que nunca han dado problemas «por no acudir a una jornada adicional de trabajo en sábado alegando motivos personales», señala.

Aunque Saica corroboró que «se trata de dos despidos individuales disciplinarios por desobediencia y no acudir al trabajo», UGT explicó que la medida es desproporcionada y responde a un conflicto laboral enquistado. «Desde que Saica Flex nació en 2015 tras la compra de Polibol», recordó el sindicato, «la plantilla ha estado sometida a grandes presiones y amenazas para rebajar sus condiciones , primero introduciendo una doble escala salarial y después al pretender crear un cuarto turno productivo que la plantilla no aceptó». Fue, según UGT, en 2018, ante la falta de acuerdo cuando Saica utilizó la reforma laboral para iniciar una modificación sustancial de las condiciones de trabajo y obligar a la plantilla a trabajar turnos adicionales sin compensación. Una situación que derivó en huelga y juicio. La sentencia dio la razón a la empresa, que «ha seguido modificando el calendario laboral añadiendo jornadas adicionales en sábado a pesar de tener líneas paradas turnos enteros de lunes a viernes». Por eso, UGT exige a Saica Flex que readmita a los despedidos al entender que a la dirección se le ha ido la mano.