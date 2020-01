Los votantes de Teruel Existe respaldan el apoyo a Pedro Sánchez, que rechazan el 34% de los aragoneses

Un 85% de los votantes de Teruel Existe respalda "totalmente" que la agrupación de electores ayudara al socialista Pedro Sánchez a auparse a la Presidencia del Gobierno. El apoyo se reduce al 65% entre los turolenses y cae hasta un 39,4% entre todos los aragoneses. Si se tiene en cuenta la opinión de los que residen en Zaragoza y Huesca, son más los que rechazan el pacto que los que lo avalan (37% frente al 35,6%). Así se desprende de una encuesta elaborada por A+M, a partir de 1.400 entrevistas telefónicas realizadas del 7 al 9 de enero, con un nivel de confianza del 95,5%.

El sondeo revela, además, que el 29,6% de los encuestados que declararon votar al PSOE no apoya "de ninguna manera" el ‘sí’ a Sánchez de Tomás Guitarte, que recibe sus principales apoyos de Podemos y de CHA-Más País, que, en un 91,4% y un 88,7%, se muestran "totalmente" de acuerdo. El rechazo se dispara en Vox hasta un 84% y en el PP hasta el 79,7%, mientras que ronda en Ciudadanos el 44,7%.

El pragmatismo eleva aún más el apoyo a la decisión que adoptaron los miembros de la agrupación de electores, en una reunión que mantuvieron el 31 de diciembre a la que no se convocó al resto de la plataforma. Tal es así que al ser cuestionados por la valoración que tienen de que el apoyo a la investidura suponga unas compensaciones para la provincia los porcentajes a favor se elevan. Al 90,6% de los votantes de Teruel Existe les parece "bien o muy bien", "les gusta" y "creen que es necesario", un porcentaje que experimenta un ligero descenso conforme se aleja del entorno de la plataforma: lo comparten también el 79,3% de los turolenseses, el 46,4% de los aragoneses y el 40,7% de los que viven en Zaragoza y Huesca.

Solo se mantiene el mismo porcentaje de rechazo en el caso de los turolenses, pues un 22,8% declara que no acepta «de ninguna manera» el pacto y también un 22,8% considera que, a pesar de las compensaciones, les parece "mal o muy mal" la decisión porque "lo importante es la ideología". Este mismo argumento es el que sostiene el 30,5% de los aragoneses y el 34,7% de los que viven en la Comunidad, pero fuera de la provincia.

La referencia expresa a que "lo importante es la ideología" se podría referir al descenso en el apoyo al voto de Guitarte que se da de forma global, sin hacer alusión a las compensaciones que se derivan del acuerdo, la mayoría recogidas en el programa electoral de la agrupación aunque adolezcan de cierta inconcreción en cuanto a la asignación económica y los plazos.

También podría descontar el rechazo que ha podido suscitar en parte de los encuestados que el PSOE, para sacar adelante su coalición progresista con Unidas Podemos, haya rubricado un pacto aún difuso con los republicanos catalanes (ERC).

El protagonismo que adquirió Teruel Existe en la sesión de investidura, porque su voto, crucial al ser el resultado tan ajustado y que suscitó un injusto acoso a su diputado, se vivió con más intensidad en la provincia, donde todos los encuestados se posicionan en uno u otro sentido. No ocurrió lo mismo en Huesca y Zaragoza donde, a pesar de que se siguió con atención, hay un 18,1% que declara que le "da igual" o le "resulta indiferente" la postura adoptada por la agrupación de electores.

Por formaciones políticas, los más afines a la decisión de Guitarte son los votantes de Unidas Podemos y CHA, rondando el 90%, seguidos de los de PSOE (50,9%), Cs (33,8%), PP (6,9%) y Vox (0,5%). También hay un 16,5% de los simpatizantes de los socialistas y de los de Cs que rehúyen la polémica y sostienen que les resulta «indiferente» que Teruel Existe apoyara la investidura de Sánchez.

Ligera reducción de apoyos

Y se constata en el hecho de que, si se repitieran las elecciones generales, la formación caería más de once puntos. Aunque un 88,3% declara que votaría a la agrupación una vez más, hay un 6% que ya está convencido de que no repetiría y un 5,7% que confiesa que "no sabe o no contesta".

Fue el respaldo ciudadano el que permitió a Teruel Existe presentar su candidatura a las generales. Recabó, en total, 6.781 avales, más de seis veces lo que le hacía falta para poder concurrir a ellas. Aún así, la decisión de apoyar a Sánchez en la investidura no se sometió al refrendo de sus simpatizantes como sí hicieron partidos como ERC o Unidas Podemos. La agrupación de electores buscó la conformidad de su núcleo duro porque, según defendió Guitarte, el ‘sí’ al socialista Pedro Sánchez "no es ideológico sino que se debe a que es el candidato que ha logrado concitar más apoyos". Y acotó que lo mismo hubiera hecho con el popular Pablo Casado si eso hubiera permitido "salir del bloqueo institucional".

Aunque desde la agrupación se ha intentado siempre huir de una asignación política, el sondeo elaborado por A+M revela que el 43% de los consultados sitúa a la formación en la izquierda (33,2%) o en la extrema izquierda (10,3%). Solo un 13,1% piensa que la formación que lidera Tomás Guitarte está en la derecha o en el centroderecha.

Del análisis de los resultados electorales del 10-N se desprende que fueron Ciudadanos y el PSOE los partidos que más acusaron que Teruel Existe se presentara a las elecciones, aunque en realidad todos los partidos, excepto Vox (que ganó 1.023 sufragios), se vieron afectados.