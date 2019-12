"Había que actuar, la obra estaba prácticamente paralizada"

La consejera de Sanidad, Pilar Ventura, ha explicado este lunes que "hoy mismo" se ha iniciado el expediente de resolución del contrato de las obras del hospital de Alcañiz al no ser posible llegar a un acuerdo con la empresa contratista. No obstante, ha reconocido que será un expediente costoso, que puede prolongarse hasta seis meses e incluso acabar en los tribunales, y que reclamarán a la UTE una indemnización por "daños y perjuicios".

"El aval está ahí. Es el 5% del importe de la obra y se tendrá que determinar la indemnización que procede", ha afirmado Ventura durante su visita al aula de estudio del hospital Infantil de Zaragoza. Ahora, la UTE, OHL-Dragados, tiene 10 días para presentar alegaciones. "Lo normal es que sea un procedimiento con oposición, que requerirá informes de los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón, de la Intervención General y del Consejo Consultivo, el más alto nivel consultivo jurídico del Gobierno de Aragón", ha concretado Ventura.

Dado la tramitación "compleja" que ahora se inicia, la consejera ha reconocido que la intención del Departamento de Sanidad es ir paralelamente preparando la nueva adjudicación, pero ha reconocido que hasta que no exista resolución administrativa, no se puede proceder a la nueva licitación. "Lamentablemente (el hospital) se demorará, pero había que actuar. Hemos estado mucho tiempo, dado que el plazo de ejecución es de 52 meses era extenso, viendo que iban lentos, pero todavía estaban con posibilidades, pero llegado este momento ya no", ha precisado la consejera, que no se ha atrevido a concretar el retraso que acumulará la obra.

De hecho, ha reconocido que los trabajos están prácticamente paralizados y la contratista solo lleva ejecutado un 9,6% de la obra. "Nosotros hemos pagado lo escasísimo que han certificado la obra. Hemos tenido todos los años el crédito presupuestario para pagar las certificaciones de obra correspondientes. Creo que llevamos pagados 5 millones y tenían que ser 23. Han dejado de trabajar 18 millones y evidentemente si no trabajan, no se lo vamos a pagar", ha señalado.