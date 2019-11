Las otras elecciones: 70.000 'rumaños' están llamados a las urnas en Aragón

Este fin de semana no solo se vota para elegir al presidente del Gobierno español. En Aragón (y en toda España) habrá más urnas, en concreto para votar al que será jefe del estado de Rumanía. Los rumanos (rebautizados cariñosamente como ‘rumaños’) son los extranjeros con más miembros en la Comunidad, ya que suman alrededor de 80.000 residentes (según datos del Ministerio de Trabajo), aunque el padrón hablaba en 2018 de que había 46.971. Todos los que conserven la nacionalidad rumana y sean mayores de 18 años están llamados a votar al que será presidente del país.

Según calcula el consulado de Rumanía en Zaragoza, hay unas 70.000 personas que tienen derecho a voto en nuestra comunidad. Para atenderlas se van a instalar seis mesas electorales, cinco en Zaragoza (en la sede de la Cámara de Comercio) y una en Calatayud. Todas ellas abrirán este viernes desde las 12.00 y hasta las 21.00, mientras que el sábado y el domingo lo harán de 7.00 a 21.00.

Alexandro Ion Steriu, cónsul de Rumanía en la capital aragonesa, señala que los colegios electorales el domingo prolongarían el cierre “hasta medianoche” si no se ha podido atender a todo el mundo. Tienen muy presente los últimos precedentes de votaciones en Aragón, en los que ha habido grandes filas e incluso gente que se ha quedado sin poder votar.

“En junio aprobaron una nueva ley para que no haya que tomar los datos a mano, por lo que ahora se hace con un sistema informático que permitirá ir más rápido”, augura Steriu. Además, el hecho de que se pueda votar durante tres días también permitirá escalonar algo la asistencia a los colegios electorales.

Gabriela Marginean, de la asociación Acasa de rumanos residentes en Aragón, pronostica que habrá “mucha gente” que acuda a votar porque la comunidad rumana en Aragón “está muy implicada”. Las elecciones presidenciales son cada cinco años y tienen una gran importancia porque se elige al Jefe del Estado. “En las votaciones del Parlamento (para elegir gobierno) participa menos gente”, señala Marginean.

Este fin de semana se vota en la primera ronda de las elecciones. Tendrán que elegir entre 18 candidatos a presidente de Rumanía. Si, como se espera, ninguno supera el 51% de los votos y hay que recurrir a la segunda ronda, deberán volver a pasar por las urnas el próximo día 24.

Se espera que a Zaragoza acudan rumanos de localidades como Huesca, Mallén, Alcañiz o Caspe, donde hay importantes comunidades de este país. “La gente viene en grupo o en familia a votar”, señala Marginean. Lo que no podrán es hacer ‘doblete’ con las elecciones españolas. “La ley no permite la doble nacionalidad, por lo que los rumanos sí pueden votar en las elecciones municipales de España, pero no en las generales”, apunta el cónsul rumano en Zaragoza.

Las elecciones llegan en un momento convulso en la política rumana. El pasado martes, Ludovic Orban, hasta ahora líder de la oposición por el Partido Nacional Liberal, fue investido primer ministro en sustitución de la socialdemócrata Viorica Dancila, que perdió el 10 de octubre una moción de censura. Esta última se va a presentar, precisamente, a las elecciones presidenciales, con el difícil reto de derrocar al actual presidente, el conservador Klaus Iohannis.