Eloy Velasco: "La convocatoria de las algaradas de Cataluña por vía informática puede ser un delito"

Eloy Velasco, magistrado de la Audiencia Nacional, participó ayer en el I Congreso de Cibercrimen y Seguridad Informática, celebrado en el Colegio de Abogados de Zaragoza. Su conferencia, dinámica, llenó la sala de abogados especialistas en Derecho penal relacionado con la informática. Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y juez desde 1988, Velasco hizo su tesis doctoral sobre ‘La delincuencia a través de internet y nuevas tecnologías: aspectos procesales’. La entrevista con HERALDO se realizó al concluir la charla en la sede colegial en la calle de Don Jaime I, y tres horas antes de que la Guardia Civil cerrara la web de Tsunami Democratic por orden de la Audiencia Nacional.

¿Qué opina sobre la sentencia del ‘procés’ que dictó el Tribunal Supremo?

Absolutamente nada. Es el Estado de derecho en estado puro y así es cómo se funciona. No me meto en el fondo, pero puedo decir que ha habido muchas garantías (para todas las partes). Pero no voy a decir más.

En la conferencia que ha pronunciado sobre la ciberdelincuencia se ha referido a las algaradas de estos días en Cataluña. ¿Podría ser un delito?

Podría ser la convocatoria de las algaradas a través de las vías o los sistemas informáticos. Siempre que el que lo haga además incite a realizar delitos agravados, como dice el Código Penal, contra el orden público y se refiera a agresiones contra los policías, tirándoles piedras, y luego vayan enmascarados o encapuchados. Podrían incurrir en el delito del artículo 559 del Código Penal.

¿Sería aplicable a los miembros del Tsunami Democratic?

Sí, si cumpliera esos requisitos podría ser. Consideramos que es un delito informático porque la convocatoria se realiza por las redes sociales. Este delito exige mucha publicidad y que llegue a mucha gente. Pero en el caso concreto no me meto sin más datos.

Ha incidido en la pornografía infantil y su persecución por los tribunales. ¿Cómo valora esta ciberdelincuencia?

Está todo prohibido en este delito. Ya sea elaborar la pornografía infantil, distribuirla, favorecerla, pero también poseerla e incluso verla a través de las nuevas tecnologías. Hay un sector de la población que considera que ver las fotografías, poseerlas o producirlas no hace daño porque solo es una imagen. Pero en realidad es un ser real. A través de las redes puede llegar la difusión a tantísimas personas que hacen mucho daño a las víctimas, al desarrollo sexual de ese menor, que todavía no tiene formados sus criterios. He insistido en que existe un sector de la juventud que no tiene educación para respetar la imagen de los demás e incluso la sexual, que encima la buscan y luego trafican con ella. Es un delito del Código Penal y la Policía se lleva la sorpresa al investigarlo porque detrás de estos casos resulta que a veces aparecen menores.

La primera semana de este mes se vivió un crimen en Pedrola tras un encuentro sexual falso acordado por las redes sociales. ¿Qué parte del delito sería?

Sería un concurso de delitos. Ahora ya estamos acostumbrados a utilizar redes sociales e instrumentos informáticos y hay asesinos que pueden aprovecharlo para llevarse a la víctima a un lugar que sea más débil, le roben y lo maten. Si han cogido a esas personas que se beneficiaron de la información, este ejemplo tiene que llevarnos a desconfiar de lo que se ve a primera vista y una ‘fake news’ (noticia falsa) puede conducirnos a la muerte. No hay que ser ingenuo cuando navegamos en las redes y debemos tener cautelas.

¿El Código Penal llega tarde con la ciberdelincuencia?

Siempre llegamos detrás de los malos porque siempre saben usar lo nuevo para delinquir. España, en el contexto mundial, está bastante avanzado. Hemos hablado del artículo 197 (del Código Penal), con el que los jueces españoles podemos investigar delitos en internet autorizando a la Policía rastreos tecnológicos. Estamos entre los mejores y todo es mejorable.

Ha hablado de la protección de los derechos de autor en un mundo que predomina la copia...

Entiendo que se suele copiar mucho. Como he escrito libros jurídicos, yo soy de los que al final simplemente solo pedimos que te citen.

El fiscal Javier Zaragoza dio una conferencia el miércoles en Huesca sobre el ‘procés’, pero no entró al fondo y defendió el Estado de derecho, como usted. ¿Cómo llegaron al acuerdo de la sedición los magistrados?

El tipo penal final que decidieron (la sedición)en la sentencia del ‘procés’ es producto de la reflexión colectiva. No es como un juez instructor o penal, que impone su opinión y ya está. En la Sala del Tribunal Supremo había seis magistrados y todos tuvieron que negociar, por así decirlo, para saber lo que vieron claro y lo que no. Eso se puede contar porque eso es lo que pasa. Luego pueden pedir su voto particular para discrepar, pero en este caso nadie lo hizo. No estaba en el ajo, pero esto es lo habitual.