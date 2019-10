Pablo Iglesias: "Nadie debería excluir el indulto para restaurar la convivencia en Cataluña"

Más de 4.500 personas le acompañaron en la Multiusos en 2015. Hoy no llegaban a mil. ¿Está Unidas Podemos en declive?

Creo que no y las encuestas así lo revelan. Estamos resistiendo muy bien y vamos a tener un resultado bueno en las elecciones del 10N. La gente tiene claro que es el único voto que sirve para evitar un acuerdo entre el PSOE y el PP que a todas luces es lo que parece que quiere Pedro Sánchez.

En Aragón perdieron el 26M nueve escaños en las Cortes y ZEC, la Alcaldía de Zaragoza.

Le toca a la dirección de Aragón evaluar ese proceso. Fue una pena perder el Ayuntamiento y se revela que cuando somos capaces de cuidar la unidad nos va mejor.

Gente de Podemos Aragón alude a la compra de su chalé y a sus críticas a las donaciones de Amancio Ortega entre las causas.

No me constan esas críticas.

Aún así, ¿piensa que pudieron influir en el electorado?

No.

¿Fue un error que ZEC y Podemos fueran separados a las locales?

Me toca respetar las decisiones que toman todas las autonómicas, pero cuando somos capaces de estar unidos nos va mejor.

El candidato de Unidas Podemos a la presidencia de España ha señalado que "a lo mejor la sentencia del Supremo sobre el 'procés' es la excusa perfecta del PSOE para gobernar junto al PP".

¿Corre peligro el escaño de Pablo Echenique por la irrupción en Zaragoza del Más País de Errejón coaligado con CHA?

Creo que no, pero tenemos que ser muy respetuosos con todas las opciones políticas que se presentan. Nuestros adversarios son los poderes que no se presentan a las elecciones, en ningún caso las fuerzas políticas progresistas.

Pero se fragmenta el voto de izquierdas...

La gente de izquierdas tiene derecho a tener muchas opciones y a elegir la que vea conveniente.

La actual consejera de Ciencia, Maru Díaz, era afín a Errejón. ¿Supone algún problema?

La relaciones con la dirección de Aragón son correctas.

Podemos intentó negociar con CHA e IU una candidatura para el 10N. ¿Le han informado de por qué no salió adelante?

Con IU nos presentamos a las elecciones generales en todo el territorio. En el caso de CHA no fuimos juntos el 28A y tampoco vamos a ir juntos en estas.

Aragón instó a retirar a Echenique de la cabeza de la lista para cerrar un acuerdo con CHA. ¿Se planteó sustituirle?

En Podemos los candidatos los deciden los inscritos; ni otro candidato ni una dirección autonómica. Echenique es el candidato de Zaragoza porque así lo decidieron los inscritos, y fue uno de los más respaldados en las primarias. Tenemos al mejor candidato posible.

Sí le relevó en junio de la secretaría de Organización. Algunos lo vieron como una purga por los malos resultados del 26M.

A la vista está que Echenique sigue siendo una de las personas con más responsabilidades en Podemos. Como secretario de Acción de Gobierno ha sido el que ha encabezado las negociaciones. Si hay una secretaría que desgasta es la de Organización, y entendimos con Pablo que era necesario establecer una rotación y pensamos que era muy bueno que Alberto Rodríguez y que Ana Marcello empezaran a ocuparse de ella.

El código ético de Podemos recoge que un cargo público renunciará a una candidatura si es condenado por faltas o delitos, como podría ser el caso de Echenique por la contratación irregular de un asistente. ¿Le invalida para ser candidato por Zaragoza?

Creo que el Supremo le va a dar la razón a Echenique. Tiene toda la razón del mundo y su caso revela las dificultades de muchas personas dependientes.

Entonces ¿no debería dejar de ser candidato?

Claro que no. De hecho es uno de los mejores diputados que tenemos y lo va a seguir siendo.

¿Será el encargado de negociar un acuerdo con el PSOE tras las elecciones del 10N?

Sí, es el responsable de Acción de Gobierno.

¿Le ve como posible ministro en un gobierno de coalición?

Tiene muchas cualidades y una formación espectacular para ello. Echenique es doctor en Física Teórica, es un investigador del CSIC; uno de los perfiles más preparados que tenemos. De hecho podría haber sido ministro. Lo bueno es que tanto Echenique como el resto de compañeros que estuvieron en la negociación no querían simplemente sillones sino competencias.

¿Ve factible cerrar un acuerdo con Sánchez con la desconfianza mutua que se profesan?

Los acuerdos no tienen que ver tanto con la confianza (la relación con Pedro no es mala) sino con relaciones de fuerzas. A día de hoy es evidente que el PSOE preferiría ponerse de acuerdo con el PP. Pero las cosas no se consiguen a la primera y, si nosotros gobernamos, no va a ser porque le apetezca a Sánchez sino porque la gente así lo decida dándonos fuerza. Si nosotros estamos fuertes después del 10N el PSOE lo tendrá difícil para gobernar con el PP.

¿Estaría incluida en esa coalición de Gobierno Más País?

Nosotros somos partidarios de que en los gobiernos de coalición participen las fuerzas políticas necesarias para lograr una mayoría en función de los votos que obtengan, sin discusiones y sin vetos.

Lograr el apoyo de los independentistas parece más difícil ahora tras la sentencia del ‘procés’.

Es evidente que la judicialización del conflicto catalán no nos acerca a una resolución del conflicto. Algunos podrían intentar utilizar esta sentencia como excusa para justificar un acuerdo entre el PSOE y el PP. En nuestra opinión lo de Cataluña no tiene una solución judicial sino política, que pasa por apostar por la fraternidad y el diálogo y por construir un camino hacia la reconciliación.

¿Sería partidario de indultar a los condenados?

No excluiría ninguna posibilidad. En este país José Barrionuevo y Rafael Vera, que fueron condenados por algo más grave que el ‘procés’, un secuestro, fueron indultados. El Gobierno no tiene que excluir ningún mecanismo legal. El indulto es un mecanismo legal que responde a circunstancias de interés general o de concordia en el país. Nadie debería excluir esa posibilidad que tiene una tasación legal muy concreta, que requiere informes del tribunal que ha condenado, de la cárcel en la que se encuentren… No hay que renunciar a las vías legales que pueden ayudar a restaurar la convivencia.

Si continúan los disturbios en Cataluña ¿apoyaría Unidas Podemos la aplicación de la ley de seguridad o del 155?

Por suerte no se ha dado esa situación. La tónica general de las movilizaciones ha sido pacífica, así lo han pedido todas las organizaciones independentistas, y el derecho de reunión y de manifestación es consustancial a la democracia española. No estamos en una situación que genere alarma social. Al contrario, las movilizaciones, siempre que discurran en los márgenes de la no violencia, forman parte de un patrimonio democrático irrenunciable.

¿Le ha pedido Sánchez su ayuda en el caso de que eso suceda?

No, no contempla tampoco esa posibilidades. Me informó de que la situación estaba tranquila. No le vi especialmente preocupado.

Podemos forma parte de un cuatripartito en Aragón con el PSOE de Lambán y el PAR, un partido de centroderecha. ¿Cómo se lo explica a sus votantes?

Es muy representativo de que cuando hay voluntad de acuerdo los acuerdos se producen. No miento ni ofendo a nadie si digo que Lambán probablemente represente el ala más derechista del PSOE. E incluso alguien como él ha entendido que, al no tener mayoría absoluta, se tenía que poner de acuerdo con otros, incluido con Podemos. Lo raro es Pedro Sánchez que piensa que sin tener mayoría absoluta puede tener todo el poder y todos los sillones para él. Si Lambán gobierna con Podemos y no se ha acabado el mundo, se revela que la coalición es la fórmula sensata cuando alguien entiende lo que ha votado la gente.

Podemos cesó a Bruno Pérez como alto cargo de la DGA_porque no desveló su pasado independentista catalán. ¿Apoya su destitución por razones ideológicas?

Ningún demócrata puede apoyar que se despida a nadie por razones ideológicas, pero yo no puedo entrar en las decisiones sobre política de contratación que lleven a cabo los miembros de la DGA.

En 2020 cerrará la térmica de Andorra. ¿Qué solución ofrece para garantizar una transición justa?

Maru Díaz me decía que la DGA necesita más recursos para afrontar una transición y requeriría un Gobierno central que lo asuma como una política fundamental. Por eso es tan importante que nosotros gobernemos.

¿Se ha normalizado su relación con Nacho Escartín?

Es una relación correcta, como con los demás secretarios generales autonómicos. Somos todos mayores y sabemos que cuando hay diferencias se tienen que discutir en los órganos internos.