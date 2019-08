Medio siglo de formación

Hace unas semanas, el Instituto Agronómico del Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ) celebraba su 50 aniversario en un acto que tuvo lugar en la sede del Ministerio de Agricultura y que se enmarca en un año de celebraciones de las Bodas de Oro de uno de los centros de formación puntera en el sector agronómico, ubicado en el Campus de Aula Dei de Zaragoza. El director del IAMZ, Javier Sierra, incidía en que "España tiene en este instituto un instrumento que cuenta con un alto reconocimiento internacional, una cuestión clave para un país que está en las primeras posiciones en el ranking de exportadores mundiales y en las producciones mediterráneas de vino, aceite de oliva o frutas, además de ser uno de los primeros consumidores de productos del mar del mundo". Sierra destacó que esta celebración significa "la alegría y el reconocimiento de que en una tierra tan difícil como Aragón, un organismo como el IAMZ lleve 50 años trabajando y aportando conocimiento". También participó en este acto el ministro de Agricultura, Luis Planas, quien resaltó la trayectoria del centro por "su importante labor docente e investigadora", y hacía hincapié en que altos cargos de diferentes países han pasado por estas instalaciones para completar su formación.

De hecho, han sido más de 15.000 los líderes y expertos que han pasado por las aulas del IAMZ, centro de excelencia que ofrece formación continua avanzada y de postgrado, participa y coordina proyectos internacionales y cuenta con un programa consolidado de redes de investigación transfronteriza. El Instituto es uno de los cuatro que forman el Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos (Ciheam), con sede en París, junto con los institutos de Bari (Italia), Montpellier (Francia) y Chania (Grecia). El secretario general del Ciheam, Plácido Plaza, se refirió, durante el acto de celebración, a la cooperación triangular con África, y aludió al espacio mediterráneo "como una interfaz imprescindible en las relaciones euroafricanas, en la que el Ciheam, respaldado por su experiencia, se pone a disposición de los Estados y de sus socios para reforzar los dispositivos de cooperación con los países del África subsahariana".

Desde sus inicios en 1969, el IAMZ se creó como un centro de formación. En sus 50 años de andadura ha impartido más de 400 cursos avanzados con la participación de expertos en cada materia procedentes de universidades, empresas y centros de referencia de todo el mundo, y ha otorgado 6.700 becas. Por otra parte, ha establecido acuerdos con más de 60 organizaciones nacionales e internacionales y ha participado en cerca de 40 proyectos y redes de investigación. Cuenta con un programa de ocho másteres internacionales en las áreas de la producción vegetal; producción animal; ciencia, tecnología y marketing de los alimentos; pesca y acuicultura y medio ambiente y agua. En paralelo, cada año organiza unos 10 cursos avanzados, además de jornadas y seminarios especializados. El Instituto también promueve y coordina redes de investigación cooperativa, y participa en proyectos de cooperación financiados por distintos organismos internacionales.

La presencia en Aragón de un organismo de la relevancia del Instituto Agronómico del Mediterráneo se debe al impulso de Ramón Esteruelas. Este ingeniero agrónomo, nacido en la localidad zaragozana de Biota, en 1907, y fallecido en Zaragoza en 1994, fue, además, diplomático y alto funcionario del Ministerio de Agricultura en la década de los 60. El Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ) es uno de los cuatro Institutos del Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos (Ciheam), junto con el de Bari en Italia, Montpellier en Francia y Chania en Grecia. Comenzó su andadura en 1969, ofreciendo una formación complementaria de calidad y excelencia y potenciando la investigación y la cooperación internacional a través de la gestión de proyectos de investigación en torno a los cinco ejes temáticos del IAMZ: Medioambiente; Pesca y Acuicultura; Producción Animal; Producción Vegetal; y Ciencia, Tecnología y Marketing de Alimentos. El IAMZ se ha consolidado como uno de los referentes en materia de formación internacional especializada en el sector agroalimentario. Su localización en el Campus de Aula Dei, uno de los complejos científicos agrarios de mayor capacidad y prestigio de España, le permite generar sinergias entre la comunidad científica, las empresas y los estudiantes.

El Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos (Ciheam) es una organización intergubernamental creada en mayo de 1962 por iniciativa de la OCDE y el Consejo de Europa, con el objetivo de promover la cooperación entre países mediterráneos a través de la formación de postgrado y la investigación cooperativa en las áreas de agricultura, alimentación y desarrollo rural sostenible. Está formado por trece países y tiene su sede en París. Los miembros son: Albania, Argelia, Egipto, Francia, Grecia, Italia, Líbano, Malta, Marruecos, Portugal, España, Túnez y Turquía. Está compuesto por el IAMZ y los institutos de Bari, Chania y Montpellier. La FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), la OCDE, la European Food Safety Authority (EFSA) o la Comisión Europea son algunos de los organismos internacionales con los que colabora el Ciheam para desarrollar sus proyectos actuales.

Formación

Ya desde sus inicios, el Instituto Agronómico del Mediterráneo se destacó por proporcionar una formación conectada con las necesidades de cada momento. "En las primeras décadas se estaba produciendo el fenómeno de los movimientos de población hacia las ciudades y, por ello, era necesario aumentar no solo la producción vegetal y animal, sino el traslado en condiciones de esos alimentos. Por eso, uno de los primeros aspectos que abordó fue el de la cadena de frío", explica el director del Instituto, Javier Sierra. Actualmente son aspectos como la producción genómica y selección en mejora vegetal, enfermedades emergentes, ganadería de precisión, aditivos para piensos, reducción y gestión de la pérdida y desperdicio de alimentos, envases innovadores, cultivo de algas marinas, mitigación de gases de efecto invernadero o el uso de la teledetección para la gestión del riego los que ocupan parte de la amplia oferta formativa que ofrece el IAMZ. Una oferta que deja patente no sólo la constante evolución y modernización del sector agrario, sino también la importancia de una formación adecuada para poder hacer el sector agrario rentable, eficiente y medioambientalmente sostenible. A lo largo de las tres últimas décadas han sido más de 400 los cursos que el Instituto ha organizado, divididos en áreas como alimentación, agricultura, pesca, desarrollo rural, o centrados en temas más específicos, como el regadío o las enfermedades animales y vegetales, entre otros.

Europa y Asia

Pero esa formación tenía que ser internacional. "Sus impulsores siempre tuvieron muy claro que la formación tenía que tener un papel esencial en los sistemas agrarios que estaban surgiendo en el sur de Europa y poner su mirada en el norte de África", añade Sierra. Por ello, el IAMZ y la institución en la que se engloba se concibieron como un 'catalizador' de la cooperación internacional y han impulsado la integración de organizaciones internacionales, gubernamentales, sectoriales y de interés para el sector en el Mediterráneo, facilitando la transferencia de conocimiento, la participación y el compromiso. Esta cooperación se ha centrado en el arco mediterráneo. El Ciheam tiene un importante papel unificador, al poner en contacto las dos orillas del Mediterráneo con el objetivo común de situar la agricultura en el centro del desarrollo socioeconómico.

Existe la urgente necesidad de acelerar la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la agricultura y el desarrollo rural, para obtener una producción suficiente de alimentos nutritivos y de calidad, combatir las enfermedades de animales y plantas, permitir el desarrollo de las personas y del territorio y enfrentarse a los retos de la migración, entre otros. Todos ellos son aspectos en los que el IAMZ- Ciheam ha contribuido manifiestamente. "Una sólida colaboración y capacitación en agricultura y alimentación serán el centro de la dinámica relación entre los continentes a ambas orillas del Mediterráneo, favoreciendo su unión. Los países mediterráneos y sus respectivas organizaciones de cooperación, como el Ciheam, tienen una larga trayectoria de colaboración y experiencia y están bien posicionados para reforzar la creciente cooperación entre la Unión Europea y África", recuerdan desde el Instituto Agronómico del Mediterráneo de Zaragoza.

Zaragoza en el mapa

La contribución del Instituto va mucho más allá de lo formativo. "Por nuestras aulas pasan alumnos y profesores de lugares como Estados Unidos, Reino Unido, India o Singapur. Y me consta que muchos de ellos, cuando vuelven a España de vacaciones, pasan por Zaragoza", afirma Javier Sierra, quien incide en la necesidad y el reto de impulsar la proyección exterior tanto del IAMZ como de Zaragoza y Aragón. "Somos uno de los territorios con menor pluviometría y que más productos agroalimentarios exporta. Algo estaremos haciendo bien", concluye Sierra.