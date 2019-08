Llamar al 112 no siempre se puede y los datos son una alternativa

Hoy nos centramos en dos ideas básicas relacionadas con las llamadas al 112 desde nuestro móvil, que contradicen algunos lugares comunes erróneos. Todavía hay quien piensa que, esté donde esté, siempre podrá llamar al 112 con su móvil: falso. Si no hay cobertura de alguna compañía (cualquiera de ellas, española o extranjera pero alguna) no se puede llamar al teléfono de emergencias. Podremos llamar al 112 solamente si en el lugar en el que nos encontramos hay cobertura de alguna compañía (aunque no sea la nuestra).

La segunda es que, teniendo cobertura de nuestra compañía, aunque sea deficiente o discontinua y no permita realizar una llamada de voz, sí puede que nos permita la comunicación de datos (SMS con cobertura 2G; Whatsapp, Telegram, aplicaciones de geolocalización... con cobertura 3G –cada vez más frecuente en montaña– y superiores), ya que la transmisión de datos no precisa de la continuidad en la conexión que exige la de voz. Así, el envío de un mensaje de datos constituye una alternativa: no podremos comunicarnos directamente con el 112 pero sí con un tercero que dará la alerta. Es lo que se conoce como un ‘aviso diferido’: enviamos a un contacto personal que esté al tanto de nuestra actividad, un mensaje de datos con la información clave sobre el accidente (personas afectadas, ubicación...); llama al 112 y le traslada la información para activar el rescate. Saber esto puede ser vital ya que, en el medio natural, pueden ser muchos los lugares en los que la cobertura de nuestra compañía sea muy baja o discontinua pero suficiente para la comunicación de datos. De todas formas, hay que seguir intentando contactar con el 112 hasta que recibamos la confirmación de que el aviso diferido ha sido recibido y comprendido, activándose el rescate.

Recapitulando, si no hay cobertura de ninguna compañía no podremos llamar al 112 ni enviar mensajes de datos; si hay cobertura de alguna operadora ajena a la nuestra, solo podremos hacer llamadas de voz al 112. Si hay cobertura de nuestra compañía, se dará uno de estos cuatro supuestos:

Señal 2G con calidad conversacional: permite llamadas de voz al 112 o a cualquier número, enviar y recibir SMS.

2G sin calidad conversacional: solo podremos enviar y recibir SMS.

2G, 3G, 4G con calidad conversacional y calidad de datos: permite llamadas de voz, enviar y recibir SMS y datos

2G, 3G, 4G con calidad de datos pero sin calidad conversacional: no permite llamadas de voz pero es muy probable que podamos enviar y recibir SMS y datos

Todo esto subraya la importancia de, en la planificación de la actividad, conocer la cobertura telefónica de la zona y tener claro, a lo largo de la ruta, dónde está el punto más cercano con cobertura. Los proveedores telefónicos tienen publicados unos sencillos pero útiles mapas de coberturas 2G. En la web de Montaña Segura encontrarás los enlaces junto con información sobre aplicaciones móviles de interés.