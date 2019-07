Echenique insta a Sánchez a seguir el ejemplo de Aragón

El secretario de Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique, instó este miércoles a Pedro Sánchez a seguir el ejemplo de Aragón. En su opinión, el acuerdo alcanzado entre PSOE, Podemos-Equo, CHA y PAR "señala el camino a seguir" a nivel nacional. Lo hace en una época en la que, incidió, "tanto los aragoneses como los españoles han votado pluralidad". "Demuestra lo que espera la ciudadanía de los diferentes partidos cuando no hay mayorías absolutas, que es la capacidad de sentarse y ponerse a trabajar para que la gente tenga una vida mejor sin poner vetos encima de la mesa, de manera que todas las fuerzas tengan un papel relevante en la gobernabilidad", afirmó.

El de Aragón, destacó, va a ser uno de los pactos "más coloridos y diversos" que se van a firmar en España. También incidió en la "nueva época" que se abre para Podemos. "Van a hacer un trabajo estupendo para mejorar la vida de los aragoneses", auguró.

Echenique cree "fundamental" respetar a los aliados "independientemente de lo que piense cada uno", de ahí que insistiese en la idea del Gobierno de coalición."Pensamos que hay que volver a sentarse con el PSOE. Esta fórmula es la mejor para que se cumplan los acuerdos programáticos y que haya estabilidad, para que los gobiernos no duren poco y no haya que convocar elecciones de nuevo al cabo de un tiempo", señaló.

Según resaltó, el acuerdo programático que defienden los socialistas tras la investidura fallida de Pedro Sánchez no sirve. "Ya lo probamos cuando le investimos a cambio de nada y fracasó. Lamentablemente tuvimos razón, no ha traído estabilidad a España. Esperamos hablar pronto de todo esto con el PSOE, no sería sensato aplazarlo hasta septiembre", dijo.