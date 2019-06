Ramón Tamames: "Los gobiernos españoles han estado sometidos a los nacionalistas"

Viene usted a recordar la Constitución y a los constituyentes.

Vengo más a hablar de la Constitución, aunque fui constituyente. Nos puso el Rey esta medalla el año pasado al cumplirse los 40 años de la Carta Magna.

¿Añora aquel espíritu?

Ya lo dijo José Luis de Vilallonga, la nostalgia es un error. No echo de menos nada, aunque me inquieta la política ahora. La Transición fue un momento único, la salida de la dictadura y una convergencia por la democracia. Los Pactos de la Moncloa tuvieron una influencia tremenda, porque permitieron hacer la Constitución en otro ambiente. Ese consenso de la ley de leyes va a ser muy difícil repetirlo en el futuro.

¿Y reformar la Constitución?

No creo que haya que reformar la Constitución. Los gobiernos han estado muy sometidos a los partidos nacionalistas por la ley electoral, que es anterior. Deberían reducir el papel de los nacionalismos, como lo defiende el jurista Jorge de Esteban, para que no tengan tanta influencia.

Escribió ‘¿Adónde va Cataluña?’ en 2014, después de firmar ‘¿Adónde va España?’.

Y me los encargó el mismo, José Manuel Lara, 40 años después.

¿Adónde van Cataluña y España tras el juicio del ‘procés’?

El juicio del ‘procés’ era inevitable si se quiere respetar la ley, porque las instituciones de Cataluña promovieron la independencia. Otra cosa es lo que decida el Tribunal, que es soberano. Aplicar la ley es imprescindible porque si no para qué serviría la Constitución. El artículo 2 es muy claro con la nación indivisible. Abraham Lincoln fue contra los estados del sur porque se oponía a la secesión, no por esclavistas.

Los empresarios catalanes se quejan hoy del efecto del independentismo en su economía...

No lo están pagando todavía en la medida que podrían. Escuché ayer a Sánchez Llibre (presidente de Fomento del Trabajo) y le preguntaron si iba a defender un pacto fiscal, como Artur Mas en 2012, que fue la señal de salida para pedir la independencia. Y dijo que no planteará el pacto fiscal sino que quieren un presupuesto del Estado que funcione. Criticó el sistema fiscal, pero desde una visión del país. Es la tónica de los empresarios catalanes. No le gusta que haya una confederación empresarial por la independencia porque va contra los planteamientos económicos.

Y Zapatero habla de indultar a los políticos del ‘procés’...

Lo mejor que podría hacer Zapatero es callarse, con el mal que hace cada vez que abre la boca, en España o en Venezuela. El follón empezó cuando él habló de la reforma de los estatutos.

¿Sudará tinta Pedro Sánchez para ser investido?

El populismo, con su caída a tumba abierta, está condenado a perder la importancia que tuvo hace dos o tres años. El ‘marqués de Galapagar’ no puede pretender ser vicepresidente con los millones de votos que ha perdido y sus críticas a la Constitución para acabar con el régimen del 78. Puede obstaculizar la investidura, pero la habrá en segunda votación. El PP y Ciudadanos pueden pensar en lo que hizo el PSOE con Rajoy, porque es de sentido común. Convocar otras elecciones sería un fracaso.

¿Vuelve un bipartidismo real?

Hay una tendencia a un bipartidismo de hecho. Lo que tenemos ahora es el sistema italiano.

Nos tendremos que tomar en serio el cambio climático.

No va a haber otro remedio. Es inevitable, aunque la proclamación del Consejo Europeo de que en 2050 no habrá emisiones de gases se ha pospuesto. Hace falta un plan del Gobierno español.

¿Reabrir el Canfranc es soñar?

Es interesante. Le interesó a Francia abrirlo por razones estratégicas y luego lo abandonó. Hay que estudiar su rentabilidad y debe tener ancho europeo.

¿Cuántos libros ha escrito?

74. El próximo es sobre Hernán Cortés; en noviembre, se cumplen 500 años de su llegada a México.