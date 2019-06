"Haces más horas de las legales para no dejar colgada a la gente"

Izarbe Galindo ha sufrido en primera persona la sobrecarga de trabajo que implica el déficit de médicos en el medio rural. Esta misma semana se ha trasladado al centro de salud de Sabiñánigo, pero los ocho meses anteriores estuvo en Aínsa, donde asegura que "no es que haya problemas solo en verano por ser un lugar turístico, es que están todo el año".

Explica que de los ocho profesionales que debían estar en el centro de salud, llegaron a quedarse con solo cuatro para asumir las cinco consultas diarias que había, las guardias de atención continuada, los días libres y vacaciones... "Hacíamos muchas más horas de las legales para intentar cubrir todo y no cerrar el centro. Y todo a base de muchísima buena voluntad de los profesionales para que los pacientes no se quedaran colgados aunque no tuvieran el médico de su cupo", subraya. Llegaron algunos refuerzos pero en muchos casos eran personal sin la especialidad de médico de familia. Ahora con su marcha han vuelto a quedarse cuatro médicos "para todo".

Reconoce que la principal causa es que "ahora cualquier médico tiene un montón de ofertas de trabajo". Por eso, desde su experiencia cree que se deberían incentivar las plazas del medio rural económicamente y, sobre todo, con contratos estables. Además, pide "recuperar" a muchos de esos profesionales que hace unos años dejaron España porque entonces no había trabajo. "Porque han reducido plazas de mir y en las facultades y esto va a ir a peor con la jubilación masiva de profesionales", avisa.