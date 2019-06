Colonos: entre la memoria y el presente

Descendiente por parte de padre del municipio oscense de San Jorge y por vía materna de El Temple, era casi una consecuencia inevitable que José María Alagón dedicase su carrera profesional a estudiar los pueblos de colonización aragoneses. Este doctor en Historia actualmente ejerce como comisario de la exposición ‘Colonos: creación de una identidad’, una muestra que recorrerá a lo largo de este mes de junio la provincia de Huesca haciendo parada en los 15 municipios fundados el siglo pasado por el Instituto Nacional de Colonización, dependiente del Ministerio de Agricultura franquista.

"La exposición es un reflejo de la vida en estos pueblos a través de sus protagonistas, los colonos, y cómo esa identidad nueva que se creó todavía se mantiene", explica Alagón. "Ellos, los vecinos, son la parte fundamental del proceso de la colonización agraria de nuestro país y hay que darles el protagonismo que se merecen". Por eso, de la mano de la Diputación Provincial de Huesca (DPH) y de la Asociación de los pueblos de colonización, esta exposición itinerante aproxima, de una manera didáctica, la historia de los pueblos a los propios pobladores. "Se trata de acercar al corazón de estos municipios, que son sus plazas, las muestras que de manera normal se suelen ver en la sede de la DPH, en Huesca", comenta el historiador.

Desde el pasado 17 de mayo, cuando se inauguró en El Temple, y hasta el próximo 28 de junio, esta exposición realiza paradas en San Jorge, Artasona del Llano, Valsalada, Valfonda de Santa Ana, Frula, Montesusín, Curbe, Sodeto, San Lorenzo del Flumen, Cantalobos, Orillena, San Juan del Flumen y Cartuja de Monegros hasta llegar a Vencillón, donde concluirá. "Todo ello a través de un camión que en la década de los 90 usaba la DPH para acercar la cultura a los pueblos y que ha sido rehabilitado este año específicamente para la muestra".

"Lo que hemos hecho ha sido un trayecto en línea recta por los pueblos tal y como se crearon, es decir, siguiendo el trazo marcado en el mapa que atraviesa la provincia".

Esta aproximación a la historia de la colonización oscense se presenta desde tres perspectivas distintas que, además, representan tres momentos diferentes. "La primera es la visión oficial de los pueblos de colonización y de los colonos, a través de tres documentales antiguos, de los años 50, 60 y 70, editados por el Instituto Nacional de Colonización, en los que se muestran los pueblos tal y como habían sido concebidos", señala Alagón. "Lo que más llama la atención a los visitantes son las tareas agrarias y la maquinaria antigua que aparece en los vídeos. Era muy moderna para un campo que todavía estaba movido por la tracción animal".

La siguiente etapa corresponde a la década de los 90 y el proyecto Fotografía en la Escuela, del docente José María Escalona. Esta selección consta de 75 imágenes analógicas y en blanco y negro tomadas por los alumnos, con escenas cotidianas de los vecinos y sus costumbres, actualmente conservadas en la Fototeca Provincial.

Por último, los miembros del colectivo madrileño Nophoto, que estuvieron varias semanas en los pueblos compartiendo rutinas con sus habitantes, muestran la visión actual y foránea de estos municipios. "Recoge todo lo que, en definitiva, contribuyó a la creación de la identidad colectiva de estos pueblos y que, a día de hoy, en alguno de ellos todavía se mantiene", afirma el historiador.

Para el comisario, la importancia de esta exposición reside en su apuesta por "poner en valor el medio rural, su paisaje y la gente que lo vive". "Dediqué mi tesis a los pueblos de colonización y siempre he luchado por generar conocimiento que revierta en ellos. No tiene ningún sentido que estudiemos estos municipios en la universidad y luego no les llegue nada a ellos", sentencia Alagón.

Un camión que viaja en el tiempo

