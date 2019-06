Javier Lambán: "El PAR es imprescindible y su presencia en el futuro gobierno, necesaria"

El PAR reniega de Vox. ¿Se ve ya presidente del Gobierno de Aragón?

No, en absoluto. Esto no ha hecho más que empezar con unas conversaciones preliminares. Creo que el PAR es muy consecuente con su trayectoria renegando de un partido que no cree en el Estatuto, y es una base para empezar a construir un gobierno trasversal, que es la única posibilidad vistos los resultados electorales.

¿Estaría desactivada la posibilidad de reeditar la foto de Colón en el edificio Pignatelli?

Insisto en que hay que ser muy prudente pero, a tenor de lo que está diciendo el PAR, una alianza de las cuatro fuerzas del espectro de la derecha se podría dar por descartada. El gesto del PAR anunciando su posición es muy valiente y lo convierte en un elemento imprescindible y de necesaria presencia en el futuro Gobierno que se conforme.

¿Sería un gobierno con Cs y el PAR su opción preferente?

Hablo de trasversalidad excluyendo absolutamente a Vox, que se aleja de los consensos básicos sobre los que se ha hecho la política aragonesa: es trasvasista, va contra las comarcas...

Me refería a que se ajustan a su apuesta por la centralidad.

La opción preferente es aquella que conformemos partidos que seamos capaces de encontrarnos en la centralidad. El PSOE debe liderar necesariamente ese gobierno por razones evidentes de resultado electoral. El PAR ya ha dicho que está en ese espacio, y yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que es una pieza fundamental y, a partir de ahí, se deben ir pronunciando los demás.

¿Está negociando un gobierno de coalición o apoyos para sacar adelante la investidura?

Estoy buscando un gobierno con una amplia presencia del PSOE, liderado por el PSOE. A partir de ahí todo lo demás ha de ir definiéndose a través de una negociación, sabiendo que una negociación para una investidura o para un gobierno requiere, en un primer momento, voluntad de negociar y, en el segundo, disposición a realizar determinadas cesiones pues la negociación basa su éxito en que todo el mundo esté dispuesto a defender sus principios pero también a aceptar los principios de los demás.

¿Ve al líder del PAR, Arturo Aliaga, como consejero de Industria de un futuro Gobierno aragonés presidido por usted?

No hemos hablado de cuestiones concretas, pero es obvio que el PAR es un partido con experiencia, con mucho arraigo en el territorio, lo que le da una importancia fundamental a la hora de dar estabilidad a cualquier Ejecutivo y porque aporta una visión de la realidad del territorio aragonés. Aliaga es un hombre que está capacitado para desempeñar cualquier responsabilidad.

¿Y a Daniel Pérez Calvo, candidato de Cs, como vicepresidente?

Insisto que no hemos hablado de responsabilidades concretas. Con Daniel Pérez Calvo aparte de un saludo protocolario no hemos avanzado absolutamente nada.

A inicios de año José Manuel Villegas (Cs) abrió la puerta a negociar con el PSOE de Javier Lambán tras las autonómicas. Esta semana ha pedido a los barones socialistas que renieguen de Sánchez. ¿Qué ha cambiado?

Nosotros, en nada; el señor Villegas, no lo sé. No voy a hacer a estas alturas de mi vida demostraciones de nada porque las he hecho sobradamente de cuáles son mis convicciones, mi compromiso con España, con la Constitución y con el Estatuto de Autonomía. Me parece poco realista exigir a miembros de un partido político que renieguen de su líder. Creo que, al final, cuando entremos en harina de posibles pactos y negociaciones, Cs, que es un partido responsable, circunscribirá sus planteamientos a todo lo que tiene que ver con Aragón.

¿Su aparente falta de sintonía con Pérez Calvo podría perjudicar las negociaciones?

Es imposible que tenga falta de sintonía con él porque personalmente solo he hablado una vez en mi vida y por teléfono.

Él aún recuerda aquello de "el chico de Cs no tiene ni idea..."

Ojalá todos los excesos verbales que se produjeran en una campaña electoral fueran como ese. Me parece una pura anécdota.

Pérez Calvo no renuncia a nada. ¿Estaría dispuesto a cederle la presidencia de la DGA?

Obviamente no, porque mi partido y los militantes de Aragón me pondrían una moción de censura inmediata. Sería una irresponsabilidad por mi parte y algo que no entra en los cálculos de nadie.

¿Y la Alcadía de Zaragoza?

Tampoco la vamos a ceder. La Alcaldía la tiene que ejercer por claro mandato ciudadano Pilar Alegría, que ha obtenido 10 ediles.

Si Cs pide demasiado, ¿se plantearía el PSOE romper la baraja y virar a un pacto PSOE-PAR-CHA sustentado por la izquierda?

No hay que hacer pronósticos, estamos en una fase casi preliminar. Lo que sí le puedo decir es que no voy a ser presidente del Gobierno de Aragón a cualquier precio. En ningún caso voy a perder la dignidad y la coherencia de mis planteamientos por gobernar Aragón.

Aritméticamente sería viable...

Numéricamente, sí; políticamente me da la impresión de que puede ser más difícil. Pero no voy a prejuzgar nada.

Cs y PSOE tendrían mayoría en las Cortes. ¿Le preocupa que los de Pérez Calvo veten al PAR?

En un gobierno trasversal la presencia del PAR me parece imprescindible.

En el Ayuntamiento de Zaragoza, PP, CS y Vox podrían quitar el bastón de mando a Pilar Alegría y dárselo al popular Jorge Azcón.

La diferencia está en que en la DGA hay un actor político más, el PAR; pero para establecer una triple alianza de Vox, Cs y el PP o Cs se allana a negociar con Vox o Vox renuncia a exigir formar parte del gobierno. Si prevalece la coherencia por parte de unos y otros, la posibilidad de un pacto entre Vox, Cs y PP es muy remota.

¿Admitiría que Cs pactara con el PSOE en la DGA y con el PP en el Ayuntamiento de Zaragoza?

Vamos a trabajar por el pacto del Pignatelli y por el del Ayuntamiento. Uno y otro no están condicionados, ni se va a dar anulado el uno por la inexistencia del otro. Son dos instituciones independientes cuyos gobiernos van a ser defendidos con igual empeño.

¿Le preocupa que Sánchez use los pactos para cobrarse alguna deuda pendiente con barones díscolos?

Lo descarto absolutamente. El PSOE hace mucho tiempo que no está en eso.

¿Beneficia al PSOE-Aragón que Susana Sumelzo forme parte de la comisión de pactos nacional?

Siempre es bueno que haya aragoneses, aunque mi interlocución se produce directamente con José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

¿Cuándo prevé que se alcance el acuerdo de Gobierno?

La constitución de los ayuntamientos y las Cortes puede dar indicios. Pero, en estos casos, a poco que uno conozca la política aragonesa, sabe que se está negociando hasta última hora, apurando las posibilidades de llegar a acuerdos.