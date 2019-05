Eficiencia para añadir al tractor

La maquinaria agrícola ha dado pasos tecnológicos de gigante para avanzar en la mejora de su eficiencia energética. Pero el parque de vehículos es amplio y no todos los que circulan por los campos españoles pueden presumir de los más elevados estándares. Por eso, y por la probada sensibilidad del sector agrario por el cuidado del medio ambiente y su búsqueda de soluciones para aminorar los efectos que provocan el cambio climático, es constante las investigación y el desarrollo de mecanismos que no solo reducen el gasto en combustible sino que permiten aminorar la emisión de contaminantes.

Una de esas alternativas llega ahora de la mano de UPA Aragón. Se trata de un pequeño dispositivo que, instalado en los equipos agrícolas o ganaderos que se alimentan con carburantes, consigue reducir "de forma directa e inmediata" el consumo de gasóleo y gasolina y disminuye, al mismo tiempo, la emisión de gases contaminantes, humos u olores.

Fabricado por una empresa catalana, O3 Protégelo, que así se llama esta tecnología, puede aplicarse a cualquier vehículo que se mueve con combustible, si bien, dadas las características diferenciadoras de cada motor, se ha adaptado a las cualidades propias de la maquinaria agrícola.

Así, con este pequeño aparato, detallan sus impulsores, se consigue una reducción media de consumo de combustible de 1,5 litros/hora en vehículos agrícolas, y de entre un 5% y un 15% en quemadores de gasóleo, en grupos electrógenos y en vehículos y furgonetas.

Como se utiliza menos combustible, se reducen las emisiones, pero este dispositivo de apenas 20 centímetros logra, además, para beneficio del medio ambiente, que el monóxido de carbono (CO2) que la maquinaria agrícola emite sea hasta un 50% menor, y que el descenso de óxido nitroso se sitúe entre el 15% y el 20%. Disminuye además entre un 50% y un 80% la emisión de residuo sólido u hollín.

En los grupos electrógenos de los pozos de comunidades de regantes, el ahorro en combustible alcanza una media de entre 1.000 y 2.000 litros al mes.

Minerales naturales

"Esta tecnología no utiliza elementos magnéticos, no es líquido ni químico y no se disuelve, utilizando como base minerales naturales", detallan desde la empresa, que explica que su funcionamiento se produce por el contacto físico del hidrocarburo con el reactivo de minerales.

Para demostrar las cualidades de este catalizador a sus potenciales usuarios, UPA Aragón se ha convertido en el anfitrión de una jornada que se celebra mañana en la localidad oscense de Alerre (Huesca) para que los agricultores puedan conocer ‘in situ’ cómo funciona el dispositivo. Para ello, el aparato se instalará en un tractor, en un motor/electrógeno o equipo de riego y en un quemador de gasóleo o caldera de un establo.

El secretario general de UPA en la Comunidad, José Manuel Roche, explica que la organización agraria decidió participar en la presentación del "innovador proyecto" porque sus características se enmarcan perfectamente en las distintas actuaciones que el sindicato está llevando a cabo durante este año en su programa de actuaciones de lucha contra el cambio climático.

