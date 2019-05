Alerta ante una campaña de 'phishing' que suplanta a la Agencia Tributaria

En pleno periodo de la presentación de la Renta 2018 vuelve a colarse una campaña de 'phishing' que suplanta a la Agencia Tributaria y que consiste en el envío de correos electrónicos fraudulentos que informan al contribuyente de un supuesto reembolso económico (384,56 €) y le proporcionan un enlace a una web con un formulario cuyo fin es obtener su información personal y bancaria.

Este tipo de estafas 'online' se repite todos los años e incluso, en ocasiones, no cambia ni el texto del mensaje en formato electrónico ni la cantidad que, al parecer, deben devolver al usuario. Desde la Policía Nacional confirman también que estos engaños aparecen de forma reiterada desde hace años. Sin embargo, los ciudadanos no suelen caer en la trampa y, por el momento, no se ha interpuesto ninguna denuncia en Aragón por este motivo.

Fuentes de la Agencia Tributaria aclaran que los servicios de seguridad informática con los que cuentan tienen un procedimiento estándar para actuar ante estos casos. La mayoría de los engaños se neutralizan de forma eficaz: "Solamente se emiten avisos o notas cuando la estafa es más resistente de lo habitual".

Para evitar este tipo de engaños, la mejor recomendación es no introducir nunca datos personales, bancarios, o el número de teléfono móvil en páginas web de dudosa reputación, que no inspiren confianza. Mucho menos, si el propio contribuyente no ha solicitado esta información. La Agencia Tributario ofrece en su página web información para advertir de los intentos de fraude en páginas web falsas y 'phishing'.

Del mismo modo, avisa de que si se han proporcionado datos bancarios, hay que contactar directamente con el banco para tomar junto a ello las medidas de seguridad que correspondan, para evitar que realicen cargos adicionales.