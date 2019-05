Cómo luchar por el medio rural a golpe de pedal

"Mucha gente pequeña, haciendo cosas pequeñas, en lugares pequeños, puede cambiar el mundo". Esta frase del escritor uruguayo Eduardo Galeano es la que ha inspirado la filosofía de Biela y Tierra, un proyecto para la visibilización de iniciativas agrarias que se pondrá en marcha el próximo 1 de junio en Zaragoza de la mano de Ana Santidrián y Edurne Caballero. "Se trata de un recorrido en bicicleta durante 2.500 kilómetros para visitar propuestas relacionadas con la alimentación sostenible y el mundo rural", explican sus protagonistas.

Con salida desde la capital aragonesa, en la que ambas residen y trabajan y donde se conocieron "por intereses comunes", Santidrián y Caballero pondrán rumbo a una experiencia de cuatro meses y medio de duración en la que visitarán proyectos ubicados en las provincias de Zaragoza, Huesca, Teruel, Soria, Álava, Guipúzcoa, Vizcaya o León, entre otras. Gracias a este viaje, "podremos conocer estas iniciativas en primera persona y escuchar de la voz de sus responsables cómo están trabajando por la alimentación sostenible y el mundo rural", explica Santidrián. "El marco teórico del proyecto lo pensamos teniendo en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y tiene cuatro patas básicas: la agroecología, la soberanía alimentaria, los ecofeminismos y la movilidad sostenible", añade.

Agroecología y desarrollo

Sobre la gestación de esta propuesta, Caballero señala: "Yo trabajo en el Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (Cerai), una organización vinculada al desarrollo rural y a la agroecología. A nivel profesional, tenía ganas de hacer un parón y me apetecía visitar experiencias y proyectos interesantes de los que he oído hablar de forma teórica pero que no había tenido la posibilidad de conocer en primera persona. Como también soy ciclista y me desplazo siempre en bici, quería hacer el viaje en este medio". "Mi familia es agricultora y siempre he estado muy vinculada al desarrollo rural y a los pueblos -relata Santidrián-. Además, también soy amante de las bicis. Por eso, cuando Edurne me contó su plan, se parecía mucho al que yo tenía en mi cabeza. Lo hablamos con otras dos amigas, Sole y Cristina, y ellas, que tienen un estudio de comunicación y diseño responsable en Zaragoza, nos dijeron que era muy potente y que lo teníamos que contar. Así, Biela y Tierra evolucionó de lo que iban a ser unas vacaciones a un proyecto de comunicación, que es en lo que se ha convertido".

"Cuando empezamos a prepararlo, Edurne y yo habíamos pensado en una duración de tres meses para visitar 30 iniciativas. La mayoría de ellas las conocíamos por trabajo o contactos. Además, cada una controlábamos distintos territorios. Yo soy burgalesa y por la zona de Castilla y León tenía más alianzas, y Edurne, por su trabajo en Zaragoza, conocía a más gente en Aragón y en el norte, ya que parte de su familia es del País Vasco. Empezamos a contactar en los territorios con personas clave y comenzaron a sumarse otras propuestas. Fue como tirar de un hilo. Eso ha hecho que, finalmente, la experiencia se haya ampliado a cuatro meses y medio y a 105 proyectos. Al final, hemos reducido el kilometraje -de 3.000 a 2.500- para visitar más iniciativas", cuenta Santidrián.

Cuaderno de bitácora

Pero Santidrián y Caballero no estarán solas en su viaje. En cada parada, la primera de ellas será en Ejea de los Caballeros, en la comarca de las Cinco Villas, las jóvenes documentarán sus encuentros a través de diferentes canales. "El proyecto de comunicación tiene tres patas: las alianzas con medios de comunicación, las redes sociales -You Tube, Instagram y Facebook- y el cara a cara", añade Santidrián. "En los territorios que recorramos haremos talleres de sensibilización y difusión de estas iniciativas, no solo para estar en contacto con ellas, sino también para que las personas que habitan en esos pueblos las conozcan".

Para concluir, Caballero explica: "La idea es que en las redes sociales vaya habiendo apariciones diarias contando dónde nos encontramos y un resumen de lo que vamos haciendo. Además, en la página web de Biela y Tierra quedarán reflejadas las iniciativas que vayamos visitando".

105

Iniciativas "reales ligadas a la alimentación sostenible que ya funcionan y benefician a todo el territorio y la población que tiene acceso a ellas", explican Ana Santidrián y Edurne Caballero, promotoras de Biela y Tierra, sobre los proyectos que van a visitar en los próximos cuatro meses, tiempo que durará su viaje a lo largo de 2.500 kilómetros. Todas estas propuestas están relacionadas con la soberanía alimentaria, la agroecología y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

