El centro de salud de Univérsitas, pionero en contar con botón de alerta en las consultas para prevenir agresiones

El centro de salud de Univérsitas de Zaragoza, donde se han registrado dos agresiones graves a médicos en pocos meses, es el primero en contar con un "botón de alerta" en las consultas. A través del ordenador, los médicos puedan avisar de cualquier incidente o ataque. La aplicación informática está en pruebas, pero está previsto que una vez se hagan las adaptaciones, la herramienta se extienda a todos los ambulatorios.

En Univérsitas, además, a petición de los trabajadores, se han instalado cámaras de seguridad, aunque todavía no han comenzado a utilizarse. Estas son algunas de las medidas implantadas por el Servicio Aragonés de Salud para prevenir las agresiones a sanitarios (en total, 253 en 2018).

Con este mismo objetivo, el 061 también cuenta desde esta semana con diez botones para avisar de cualquier problema que los profesionales puedan tener durante las visitas a domicilio. De momento, se ha decidido que este sistema solo esté circunscrito al 061 porque no facilita información muy exacta del lugar donde está el sanitario y el 061 sí que tiene registrado el domicilio donde se desplaza.

En el caso de las visitas a domicilio que se hacen desde los centros de salud, el Salud está trabajando en otra herramienta: un botón bluetooth. La idea es que este se conecte directamente con el móvil corporativo del profesional, que tendrá que actualizar los avisos domiciliarios que hace para que de este modo se registre el domicilio exacto donde está en el caso de alerta. Actualmente, según explicaron desde el Departamento de Sanidad, se está trabajando en la app informática que permitirá introducir estos datos.

Precisamente, el Salud mantuvo ayer una reunión con los representantes de los trabajadores en la que les informó de las medidas de seguridad implantadas y en lo que está trabajando.

Aunque valoran que se hayan dado ya los primeros pasos para mejorar la seguridad, los trabajadores del centro de salud de Univérsitas continúan concentrándose todos los viernes, a las 11.00. Precisamente, este mismo lunes se conoció la condena de diez años de cárcel y 120.000 euros de indemnización que la Audiencia de Zaragoza ha impuesto a José Antonio Melús Escosa, el vecino de Las Delicias que secuestró, agredió y abusó sexualmente de una médica de este ambulatorio en junio de 2018.

"No vamos a entrar a valorar si la condena es o no es suficiente, pero sí que estamos contentos porque puede servir de ejemplo, de que la gente sepa que agredir a un sanitario no sale gratis", aseguró ayer uno de los compañeros de la facultativo agredida. En marzo de 2019, en este mismo centro de salud, un hombre de 83 años entró en la consulta de un médico y le acuchilló. El agresor fue detenido por tentativa de homicidio.

Tras estos incidentes, también hubo que lamentar en abril otro en el hospital Nuestra Señora de Gracia (Provincial). Dos auxiliares de enfermería fueron agredidas por integrantes de una familia que tenía allí ingresado a uno de sus miembros. Al parecer, estas personas, unas 14, respondieron con puñetazos y patadas cuando las trabajadoras les indicaron que no podían estar ocupando una zona común del centro sanitario con sus enseres.