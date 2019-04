El PP de Aragón avisa de que no se pueden extrapolar los datos de las generales a las municipales

La alcaldesa de Teruel y candidata del PP a revalidar el cargo, Emma Buj, ha señalado este lunes que "históricamente" los resultados de las elecciones generales no son extrapolables a los comicios autonómicos y municipales.

Así lo ha afirmado Buj tras conocer el resultado de las elecciones generales celebradas este domingo, en las que el PP ha pasado de ser primera a tercera fuerza política en Aragón y se ha quedado en segunda posición en el conjunto del país, descendiendo de 137 a 66 diputados. En esta Comunidad, el PP ha bajado de seis a tres diputados de los 13 aragoneses que ocuparán un escaño en el Congreso.

En la provincia de Teruel, el PP pierde la primera posición y pasa a ser segunda fuerza, logrando un diputado con el 23,78 por ciento de respaldo --18.521 votos--, mientras que en la capital turolense son terceros, por detrás de PSOE y Cs. El PP ha logrado un senador por esta provincia, el exalcalde de la ciudad, Manuel Blasco, que ha recibido el 28,32 por ciento de los votos, 21.699 apoyos, si bien la formación pierde dos senadores turolenses con respecto a 2016.

En estos comicios, según Buj, "no ha pasado nada que no se hubiera advertido", ya que "la división del voto de todos aquellos que no querían que gobernara Pedro Sánchez ha llevado a un gobierno de Pedro Sánchez".

"Se había dicho durante toda la campaña electoral que quien no quiera que gobierne Pedro Sánchez lo que tiene que hacer es aunar el voto en el PP, pero la división y la fragmentación del voto ha llevado al efecto contrario y que hoy tengamos un posible gobierno de Pedro Sánchez", ha observado.

Respecto a la posibilidad de que estos resultados se reproduzcan en los comicios autonómicos y municipales del próximo 26 de mayo, Buj ha indicado que históricamente "los resultados de las generales no han sido igual que las municipales para determinados partidos, ni siquiera las autonómicas han tenido el mismo resultado en los ayuntamientos".

SEGUIR TRABAJANDO

"Aquí hablamos del Gobierno de España y en los próximos días comenzaremos la campaña municipal y autonómica y sin ninguna duda los resultados alguna influencia van a tener, pero históricamente no se han podido extrapolar los de las generales a las municipales", ha recalcado.

La alcaldesa de Teruel ha manifestado que el escenario político ha cambiado en España, está ahora "mucho más fraccionado y esto no ocurre solo en España, está ocurriendo en toda Europa". "Esa fracción del voto hace que salgan resultados como este con un gobierno de Pedro Sánchez".

Ahora, "lo que hay que hacer es seguir trabajando. Creo que pertenezco al mejor proyecto político, al que mejor defiende los intereses de los turolenses y cada día intento mejorar en lo que hago como alcaldesa, en lo que hace mi partido y en esa línea de trabajo vamos a seguir", ha concluido.

