¿Quién se inventó lo de confederación catalano-aragonesa?

Ni confederación, ni corona catalano-aragonesa. Ambos términos son un invento del siglo XIX, que nace de la obra del discutido investigador Antonio Bofarull Brocà. No hay justificación histórica alguna. La boda de la reina Petronila con el conde Ramón Berenguer IV en 1150 no tiene nada de confederal. El conde acepta literalmente a Ramiro II como "rey, señor y padre". Se convierte, por tanto, en súbdito, vasallo e hijo del rey de Aragón y, por eso, murió sin titularse rey. Confederación se refiere a una "unión democráticamente aceptada entre comunidades iguales" y "confederación catalano-aragonesa" implica tres cosas: "que fue libre, entre iguales, y bajo la hegemonía catalana. Los hechos no fueron así. La unión fue pactada [...] bajo la preeminencia política del Reino de Aragón, cuyo sucesor Alfonso II, como rey de Aragón pasó ya a ser también conde de Barcelona, manteniendo su Casa Real propia y los demás atributos de la monarquía. Desde entonces la Corona de Aragón comprendió el principado de Cataluña;y por eso se llamó así, y no Corona de Cataluña» (G. Pérez Sarrión, ‘¿Confederación?’, 2006).

Texto correspondiente al mes de mayo de 2019, del calendario editado por el Gobierno de Aragón y con el que su presidente, Javier Lambán, felicitó el Año Nuevo, entre otros, a los parlamentarios autonómicos de los territorios que, en su momento, conformaron la Corona de Aragón: Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares, incluidos tres Consejos Regionales Italianos -con competencias legislativas- de Calabria, Campania y Cerdeña. Los textos del calendario, que se irán reproduciendo, excepto el correspondiente al mes de diciembre, y las ilustraciones proceden del ‘Prontuario aragonés del Reino y la Corona de Aragón’ (Cortes de Aragón. Zaragoza, 2014), obra de Guillermo Fatás, que recoge citas de José Antonio Armillas (‘La Diputación de Aragón’. 1991); Alberto Montaner (‘El señal del rey de Aragón’, 1995; Guillermo Pérez Sarrión (‘¿Confederación?’, 2006); y Antonio Ubieto (‘Creación y desarrollo de la Corona de Aragón’. 1987). El texto del monasterio de Sijena, del mes de diciembre, es de Agustín Ubieto, en su trabajo ‘Los bienes han vuelto a quienes los pagaron’, 2018.