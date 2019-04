¿Quién fue el primero en poner en su escudo el Señal real de Aragón?

“Al ver los cuatro palos de gules sobre oro, a ningún vasallo del rey de Aragón, del conde de Barcelona o del marqués de Provenza se le hubiese ocurrido pensar que aquello era otra cosa que las armas de su señor [...] No era algo colectivo, de la tierra o de la patria, sino algo exclusivo, privativo del soberano y de su familia. Estos [...] no llevaban tales armas por ser reyes de Aragón ni condes de Barcelona, sino [...] por pertenecer al linaje titular, la Casa de Aragón" (A. Montaner, ‘El señal del rey de Aragón’, 1995). El primero en presentarlo en su escudo, bandera, indumentaria y arreos del caballo fue Alfonso II, primer soberano común del Reino de Aragón y de los condados barceloneses. Se discute si son palos heráldicos o meras rayaduras los de un sello de su padre, Ramón Berenguer IV, que, en todo caso, no los empleó antes de 1150, cuando ya había casado con la futura reina Petronila, había aceptado a Ramiro II como padre y era, por ello, príncipe de Aragón.

Texto correspondiente al mes de febrero de 2019, del calendario editado por el Gobierno de Aragón y con el que su presidente, Javier Lambán, felicitó el Año Nuevo, entre otros, a los parlamentarios autonómicos de los territorios que, en su momento, conformaron la Corona de Aragón: Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares, incluidos tres Consejos Regionales Italianos -con competencias legislativas- de Calabria, Campania y Cerdeña. Los textos del calendario, que se irán reproduciendo, excepto el correspondiente al mes de diciembre, y las ilustraciones proceden del ‘Prontuario aragonés del Reino y la Corona de Aragón’ (Cortes de Aragón. Zaragoza, 2014), obra de Guillermo Fatás, que recoge citas de José Antonio Armillas (‘La Diputación de Aragón’. 1991); Alberto Montaner (‘El señal del rey de Aragón’, 1995; Guillermo Pérez Sarrión (‘¿Confederación?’, 2006); y Antonio Ubieto (‘Creación y desarrollo de la Corona de Aragón’. 1987). El texto del monasterio de Sijena, del mes de diciembre, es de Agustín Ubieto, en su trabajo ‘Los bienes han vuelto a quienes los pagaron’, 2018.