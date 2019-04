Daniel Fernández: “Tenemos sol, agua y viento y en esto tenemos que invertir”

¿Qué hace un señor de Madrid que vive en Lérida como candidato al Congreso por Huesca?

Creo que hay un poco de confusión con esto. Soy de Madrid , pero hace más de 10 años que por temas laborales me fui de allí. Acabé viviendo en Fraga (Huesca), donde he estado 10 años y desde hace algo más de un año vivo en Lérida. Soy candidato por Huesca porque toda mi trayectoria política ha sido en Aragón.

Huesca ya tenía un diputado por Podemos. ¿Qué movimientos, pactos ha habido para que usted encabece la lista al Congreso?

En nuestro partido hacemos primarias. Di el paso, me presenté y las gané. Me apoyó muchísima gente a nivel estatal. En relación al diputado Jorge Luis, es una persona a la que aprecio muchísimo y espero contar con él siempre que me haga falta. Ha habido rotación porque no somos políticos ni lo pretendemos. Somos gente corriente que queremos hacer política y ahí hay una diferencia.

El hecho de que Luis sea una persona conocida en Huesca y de que usted no lo sea tanto ¿influirá en los resultados electorales?

He estado ligado a muchos movimientos en la provincia, pero en segunda línea porque como secretario general de Podemos he intentado coordinar más que llevar la voz en muchos temas. No creo que esto sea un factor negativo. El trabajo no lo hago yo solo, lo hacemos en equipo y todos remamos para conseguir mejorar la vida de la gente.

Queda claro que no se considera un ‘paracaidista.’

¡Uy! No. Además es un término que me molesta bastante. Llevo 10 años ligado a la provincia. No soy alguien que viene de fuera y la han puesto a dedo. He ganado unas primarias y no me siento un paracaidista.

¿Qué conoce de Huesca y que quiere lograr para la provincia?

Hay que hablar de vertebración. Tenemos grandes distancias entre nuestros pueblos y hoy las tenemos que recorrer en coche y por carreteras que no siempre están muy bien. Creo que es hora de invertir en el ferrocarril. El canfranero va a 58 km/h y no es válido para personas ni mercancías. Es bonito como experiencia, pero tiene que complementarse con un buen servicio de cercanías. Y es necesario que las vías que hay en la Litera, en Monzón..., se empiecen a usar para crear un tren de cercanías que interconectar esa zona con agilidad.

¿Y además del tren?

Parte importante de la economía de Huesca es la agricultura y como iniciativa llevamos marcar un precio mínimo. Los agricultores sufren las consecuencias de unas políticas abusivas para el pequeño empresario. Los limones pasan del campo al supermercado con un precio que sube 914 veces. Es algo que en la cadena alimentaria no se ve con suficiente transparencia ni justicia. Para sacar la campaña adelante muchos tienen que pedir préstamos y llegan apuradísimos. No queremos que los bancos se queden con las tierras y que las grandes empresas controlen la alimentación.

Se dice que ‘la banca siempre gana’...

Siempre hemos hablado de que las personas y empresas que más tienen sean las que ahora se aprieten un poco el cinturón y aporten dinero la sociedad. Es hora de que las grandes empresas, que pagan un impuesto de sociedades del 7%, pasen al 15 o el 16% y de que la banca, que hemos rescatado con muchos millones y que paga el 0%, también pague un 15%. Esta medida solo la lleva Unidas Podemos.

Llevan en su programa la lucha contra la despoblación. ¿Con qué herramientas cuentan?

Aparte de esta vertebración que se conseguirá con las comunicaciones, creemos que para asentar a la gente en el territorio es interesante invertir en energías renovables. Hace unos días que se ha acabado con el impuesto al sol y si en la provincia tenemos sol, agua y viento está claro que tenemos que invertir ahí. Esto está ligado a la rehabilitación de viviendas, para dotarlas de eficiencia energética. Y en Huesca tenemos varios saltos hidroeléctricos cuya concesión finalizará en breve. Pablo Iglesias nos ha explicado la idea de crear una empresa de electricidad pública, Red Pública, para gestionar esa producción y conseguir que los beneficios reviertan allí donde están.

¿Cuántos Podemos hay? ¿No se confundirán los votantes con la fragmentación del partido?

No. Creo que la gente ya está acostumbrada a que no existe un bipartidismo sino proyectos que se pueden unir y conseguir mayoría. Es lo que hacemos desde hace cinco o seis años en Unidas Podemos. Somos gente que tenemos nuestros trabajos pero estamos cansados de que nos ninguneen y se rían de nosotros. Solo hay un Unidas Podemos.

El descontento que en 2015 aupó a Podemos puede tener ahora el efecto contrario y que la gente, por cambiar, vote a Vox.

¡Uy! Creo que no. Veo que la gente, y más en estas últimas semanas, se ha dado cuenta del engaño al que le han sometido. Las últimas noticias están dejando claro que si Pablo Iglesias no ha sido el presidente de España ha sido por la persecución que ha tenido. No creo que la gente vaya a cambiar su voto. Huesca fue la única provincia con tres disputados capaz de romper el bipartidismo y estoy segurísimo de que lo vamos a repetir.

¿No pasará factura el desgaste personal y político de Iglesias?

El desgaste ha sido provocado porque las mentiras le han acosado. Ahora creo que se esta deshaciendo porque que todas esas cosas, como que estábamos financiados por Venezuela, se ve que son mentira.